Justine Mattera/ “Non vivo senza sesso, faccio tutto con passione…”

Justine Mattera a “luci rosse”, rivela tra le pagine del settimanale Nuovo di non potere vivere senza sesso: “Vivo tutto con passione”. Ama fare foto sexy per lavoro: “Mi hanno permesso di firmare importanti contratti con aziende sportive, perché ho saputo dimostrare che le donne che fatto sport non perdono la loro femminilità”. Il marito però, è molto geloso: “Il problema sono i suoi amici, che a volte si lasciano andare a commenti stupidi e offensivi, mettendogli la pulce nell’orecchio su quello che potrebbe succedere nel backstage di un servizio. Gli ho spiegato che poso solo per grandi fotografi professionisti e che nessuno ci ha mai provato con me”. Nonostante queste rassicurazioni, pare che gli abbia fatto un elenco sulle foto da pubblicare: “Non ho avuto problemi ad accontentarlo, io lo amo alla follia!”. E sul segreto del loro amore, rivela di non conoscere la noia: “perché siamo molto diversi”. Justine di contro, rivela di non essere gelosa: “odio limitare la libertà altrui perché se lui è felice non posso che esserlo anch’io. Sono solo gelosa del suo lavoro: Fabrizio è amministratore delegato di tre aziende e io vorrei che trascorresse più tempo con me e con i bambini”.

Justine Mattera, la nuova vita a (quasi) 50 anni

Justine Mattera poi, rivela di non avere paura del tempo che passa: “Mi trovo molto più attraente ora di quand’ero ragazzina”, spiega. Nonostante questo, afferma che il suo cambiamento è nato anche da una modifica alla base del suo modo di vivere: “Ora so quello che voglio e ho smesso di aver paura di chiedere”. Per quanto riguarda i segreti della sua bellezza, confida di fare solamente molto sport: “Sono ricorsa alla chirurgia estetica solamente per rifare il seno, ma il resto è tutto naturale”. La showgirl confida anche di seguire le sue passioni anche perché, ci sono stati momenti della sua carriera dove si è dovuta reinventare: “Adesso ho trovato una mia dimensione sui social, mentre tanti miei colleghi si sono arenati, pensando che la televisione di oggi fosse rimasta uguale a quella degli anni Novanta”. In ultimo, confida di non sentire la mancanza della televisione generalista. “No, da due anni conduco In viaggio con Justine su Bike Channel, sul canale Sky 214, dove in sella alla mia bicicletta racconto i luoghi più suggestivi d’Italia e sono felicissima così. Per me è passato il tempo dei reality show, perché i miei figli stanno crescendo e oggi non me la sentirei di stare lontana da loro”.

