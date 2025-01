Amicizia finita tra Angela Melillo e Justine Mattera? La risposta parrebbe scontata, dopo le parole al veleno che si sono rivolte le storiche amiche nell’ultimo periodo. O meglio, dopo la bordata che Angela Melillo ha riservato all’ex amica, per una storia legata a presunti corsi di sesso. In una intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio, la Melillo è andata giù pesante nei confronti di Justine Mattera, smentendo appieno la sua versione dei fatti e accusandola di voler solo attirare l’attenzione mediatica.

Dunque, non tirerebbe una bella aria tra le due amiche e dalle parole di Angela si evince che non sarà facile una riconciliazione. “Justine è una bugiarda. Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione. E quello che ha detto non è vero”, ha tuonato Angela Melillo nel corso dell’intervista rilasciata su Raidue a Monica Setta.

Angela Melillo e Justine Mattera sempre più ai ferri corti: ecco perché

Dunque, la Melillo ci tiene a smentire con forza e convinzione la versione dell’amica conduttrice americana, che recentemente avrebbe affermato che assieme ad Angela ha partecipato a corsi di sesso. “Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre”, la sentenza tranciante dell’ex primadonna del Bagaglino. Angela Melillo sembra esserci rimasta malissimo e non ci pensa due volte a chiudere il legame di amicizia con Justine Mattera, direttamente nel contesto televisivo.

“Corsi di sesso? Lo ha detto lei. Non ci sarebbe nulla di male, ma non è vero niente”, la conclusione amara della showgirl. Davvero il loro rapporto di amicizia si conclude così? Non è dato saperlo al momento, ma il tempo come sempre ci darà tutte le risposte. Vedremo anche se Justine Mattera ritratterà la sua versione dei fatti dopo la durissima presa di posizione di Angela nei suoi confronti. Appuntamento dunque all’intervista di oggi, sabato 18 gennaio, a Storie di donne al bivio.

