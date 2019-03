Marco Liorni e Giovanna Astolfi/ “Seconda luna di miele dopo ItaliaSì”

Marco Liorni e Giovanna Astolfi festeggiano 18 anni d’amore e si regalano una seconda luna di miele. Il noto conduttore di ItaliaSì! ha deciso di raccontarsi sulle pagine di Nuovo, felice del grande successo del talk che va in onda il sabato su Rai Uno. La sua bellissima famiglia è composta anche dalle figlie Emma e Viola, senza dimenticare la cagnolina Grace, un lupo di due anni: “Con lei ho un rapporto privilegiato, la porto io fuori la mattina e la sera”. Sulla seconda luna di miele dopo quella fatta in seguito al matrimonio di cinque anni fa, dopo ben tredici di fidanzamento, racconta: “Magari ci regaleremo una piccola fuga dopo la fine di ItaliaSì!”. Ma cosa l’ha conquistato della donna? Marco racconta: “Mi ha sorpreso con il suo sorriso. Tanti anni insieme mi confermano come il mio istinto non ha sbagliato quando ci siamo conosciuti. Mi avevano colpito la sua effervescenza, il suo modo di affrontare le situazioni con il sorriso sempre sul volto. Una donna dai valori saldi“.

Marco Liorni e Giovanna Astolfi 18 anni d’amore: ama le sue figlie

Marco Liorni si è raccontato a Nuovo, senza però soffermarsi solo sui 18 anni d’amore con la moglie Giovanna Astolfi. Un ruolo fondamentale nella sua vita lo hanno di certo le figlie Emma e Viola. Spiega: “Emma sta vivendo in pieno l’adolescenza e noi abbiamo uno splendido rapporto. Mi racconta sempre tutto anche se le piace un compagno di classe. Spero che continuerà sempre a confidarsi con me. Viola invece è buffa e veramente dolce. Ora ha scoperto la passione per il calcio e ha voluto fare l’album delle figurine. E’ un momento bello della mia vita, vederle crescere sotto i miei occhi è bellissimo“. Sicuramente Marco Liorni ha dimostrato sempre di essere un padre molto premuroso e anche le foto proposte da Nuovo, insieme alla sua famiglia, ci mostrano un uomo che nella vita privata è proprio come molti italiani se lo sarebbero aspettato. Una persona semplice che ha sempre portato avanti sani principi e i valori che forse fin troppo si sono persi negli ultimi anni soprattutto nelle immagini che ci mostra il mondo dello spettacolo.

Il successo di ItaliaSì!

Anche dal punto di vista professionale Marco Liorni sta vivendo un bel momento. Le cose con ItaliaSì!, in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno, stanno andando alla grande con risposte positive sia da parte del pubblico che dalla critica. Sul programma racconta a Nuovo: “Il bilancio lo farò alla fine della stagione, però il programma è al livello che doveva essere. E’ vivo e leggero, senza essere superficiale. Gli ascolti? Non amo parlare molto in termini di numeri, ma sono positivi con una media del 13% e picchi del 15 di share. Dall’inizio a oggi c’è stato un crescendo. Io ho sempre creduto in questo contenitore”. In studio con lui c’è una Rita Dalla Chiesa con la quale Marco condivide una profonda amicizia che permette anche alla trasmissione di funzionare meglio. Per la prossima stagione la priorità rimane ItaliaSì! anche se Liorni non nega di aver chiesto anche nuove esperienze all’azienda.



