Once Upon a Time in Hollywood/ Video trailer, film in anteprima a Cannes 72!

Once Upon a Time in Hollywood a Cannes 72: il nono lungometraggio di Quentin Tarantino verrà presentato al Festival diretto da Fremaux. Inserito nell’elenco dei possibili film in arrivo sulla Croisette, il nuovo lavoro del regista americano sarà tra i grandi protagonisti della rassegna in programma dal 14 al 25 maggio 2019: la conferma arriva da Hollywood Reporter, che rivela inoltre che sarebbe il 21 maggio la data scelta per la proiezione. Una data non scelta a caso: sarebbe infatti precisamente 25 anni dopo l’anteprima sulla Croisette di Pulp Fiction, film che ha consacrato Tarantino nell’Olimpo dei cineasti internazionali. La Sony ha negato che sia già stata presa una decisione o si sia trovato un accordo con il Festival, ma restano pochi dubbi ormai…

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD, ECCO IL TRAILER!

Due giorni fa vi abbiamo mostrato il primo poster ufficiale di Once Upon a Time in Hollywood, pochi minuti fa è stato pubblicato il primo trailer del nuovo lavoro del regista de Le Iene e di The Hateful Eight. Ricordiamo che il lungometraggio vede come protagonisti Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, ma anche il resto del cast è sontuoso: Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry solo per citarne alcuni. Ecco le parole del regista: «Ho lavorato a questo script per cinque anni, oltre a vivere nella contea di Los Angeles per gran parte della mia vita, anche nel 1969, quando avevo 7 anni. Sono molto entusiasta di raccontare questa storia di una L.A. e di una Hollywood che non esistono più, e non potrei essere più contento del dinamico team di DiCaprio e Pitt nei panni di Rick e Cliff».

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino.





