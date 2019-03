Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sposi in segreto?/ Il gossip: “matrimonio a Milano”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati in segreto? Che i due dovessero convolare a nozze è cosa ormai nota, anche per via delle pubblicazioni già circolate in rete e tra le pagine dei principali settimanali di gossip. L’ultima indiscrezione però, parla della coppia che, bruciando le tappe, si sarebbe già giurata amore eterno lontana dai riflettori e la stampa scandalistica. Secondo quanto rivela il settimanale Gente, l’ex bomber e l’ex Velina di Striscia la Notizia, sarebbero diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso 18 di marzo 2019. L’emozionante “sì” di rito, sarebbe arrivato in quel di Milano, presso Villa Litta Modignani. Ad officiare la cerimonia il presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri. Sempre secondo ciò che riferisce la rivista, Vieri per l’evento avrebbe optato per un look decisamente casual, mentre Costanza avrebbe puntato sul tailleur e pantaloni neri con camicetta perla.

Alla fine della cerimonia per i due sposi, il presidente del Municipio avrebbe anche recitato la celebre poesia di Pablo Neruda “Se saprai starmi vicino” che recita: “Se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo e il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia. Allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto”. Per entrambi si tratterebbe del primo matrimonio. Bobo Vieri quindi, avrebbe pronunciato il fatidico “sì” all’età di 45 anni mentre Costanza Caracciolo di anni ne ha 29. I due lo scorso novembre, sono anche diventati genitori per la prima volta mettendo al mondo la piccola Stella. Vedremo se, durante il corso della giornata, avranno modo di ufficializzare oppure smentire la lieta novella.

