Carolyn Smith e il cancro/ Come sta? “L’intruso sta andando via!”: gli aggiornamenti

Carolyn Smith ha aggiornato gli estimatori sulle sue attuali condizioni di salute. La 58enne che da sabato 30 marzo tornerà in televisione come presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha raccontato di avere passato il peggior Natale della sua vita. “Mi hanno detto che c’erano tre intrusi e che dovevo fare una radio terapia un po’ particolare. Però poi uno è sparito e gli altri sono diminuiti. La mia situazione sta migliorando. Era parecchio che non avevo buone notizie” con queste parole la coreografa, aggiorna gli estimatori sulle sue condizioni di salute, al momento in ripresa. La giudice scozzese, dopo un fine 2018 decisamente complesso e doloroso, è pronta per tornare in pista al fianco di Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, per valutare le prove dei partecipanti di questa stagione, cominciando dall’ex senatore Antonio Razzi: “Eh, lui mi lascia un po’ perplessa. Manuela Arcuri? Da lei mi aspetto molto”, ha invece confidato.

Carolyn Smith: “L’intruso sta andando via!”

Tra le pagine del settimanale Chi, Carolyn Smith ha raccontato la sua lotta contro l’intruso, confidando il suo attuale stato di salute. “Posso finalmente dire che sto davvero abbastanza bene”. Dopo le vacanze natalizie, la situazione è fortunatamente migliorata: C’è però ancora parecchio lavoro da fare perché il suo tumore, che lei chiama “intruso” “uno è sparito del tutto e gli altri due sono sensibilmente diminuiti”. In questi anni di terapia, la Smith ha sviluppato un fortissimo rapporto con gli estimatori sul web: “Ho una relazione meravigliosa con il pubblico. E credo di aver abbattuto almeno un tabù”. Poi ha commentato il cast di Ballando con le stelle, a cominciare da Suor Cristina: “Lei è molto interessante. E poi per quale motivo una suora non può ballare? Leggendo la Bibbia scopri che la danza è sacra”. E del vichingo Lasse Matberg cosa ne pensa? “Eh beh, lui è tanta, tantissima roba”, ha concluso ironicamente.

