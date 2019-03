Eleonora Arosio, professoressa de L’Eredità/ “Il padre di mio figlio? Ecco la verità”

Solo qualche giorno fa eravamo qui pronti a parlare di quello che è successo in una delle ultime puntate dell’Eredità e, in particolare, della rivelazione di Eleonora Arosio sulla sua gravidanza. Lei è una delle professoresse di questa edizione firmata Flavio Insinna e proprio il conduttore ha offerto un simpatico siparietto con la sua collega annunciando la sua gravidanza e parlando anche del padre del nascituro ma proprio in quel momento lei, colta di sorpresa, ha risposto con un laconico: “Boh”. Inutile dire che questo ha dato il via ad una caccia al nome del padre del suo bambino e solo oggi, in una lunga intervista a il Corriere, la bella Eleonora Arosio non solo risponde a domande e dubbi ma alza il velo anche riguardo al suo futuro non solo privato ma anche televisivo.

LA VERITA’ SUL PADRE DI SUO FIGLIO…

Riguardo alla domanda della gravidanza e in relazione al padre del suo bambino, la Arosio spiega: “Sono rimasta sorpresa dalla domanda di Flavio, non me l’aspettavo e siccome mi piace scherzare ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente. In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati“. Proprio per via della privacy che ama tenere al sicuro, la professoressa dell’Eredità si è data ad una risposta divertente e lo stesso fa sui social dopo rivela davvero poco della vita privata ma non fa lo stesso con quella lavorativa. Lei è ormai all’Eredità da oltre due anni e ha avuto modo di calcare il palco del quiz sera dopo sera conoscendo Frizzi, Conti e Insinna e dicendo del primo che si trattava davvero di una persona speciale anche se tutti e tre, a suo dire, sono grandissimi professionisti. Non sa bene cosa ci sarà nel suo futuro, soprattutto adesso che diventerà mamma, ma il suo sogno più grande è quello di salire sul palco del Festival di Sanremo “Mio papà è nato lì, per me è un luogo speciale”.

