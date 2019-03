Sicario/ Video, Su Rai 4 il film di Denis Villeneuve (oggi, 22 marzo 2019)

Sicario va in onda oggi, venerdì 22 marzo, su Rai 4. Questa pellicola che rientra nel genere drammatico/thriller, è stata diretta nell’anno 2015 dal grande regista franco-canadese Denis Villeneuve. Villeneuve è uno dei registi più acclamati dell’ultimo periodo, avendo diretto anche film come “Blade Runner 2049” e “Prisoners”. La pellicola cinematografica è stata prodotta dalla Black Label Media e dalla Thunder Road Pictures. I protagonisti principali del film sono Emily Blunt, attrice presente in film come “A Quiet Place” e “Edge of Tomorrow”, Benicio Del Toro (premio oscar nel 2001 grazie al film “Traffic”), Josh Brolin (l’interprete di Thanos nell’ultimo film dedicato alla saga degli Avengers) e Jon Bernthal, attore presente in diverse serie tv come “The Punisher” e “The Walking Dead”. Le musiche del film sono state curate da Johann Johannsson mentre il comparto della fotografia è stato curato da Roger Deakins.

Clicca qui per il trailer

Sicario, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Sicario. Il film segue le vicende della giovane agente dell’FBI Kate Mercer. Quest’ultima viene scelta per prendere parte ad una delicata operazione per contrastare il narcotraffico al confine tra Messico e Stati Uniti d’America. Purtroppo la missione si rivela una trappola esplosiva e diversi agenti perdono la vita. La Mercer viene però tratta in salva e con la sua squadra viene fatta muovere verso Juarez, per estradare un pericoloso criminale. Anche nella città messicana però, gli uomini dell’FBI subiscono una violenta imboscata, che porta ad un conflitto a fuoco aperto tra le due fazioni. Ancora una volta la Mercer riesce a scamparla e questa volta si reca sul confine americano vicino allo stato dell’Arizona. Tuttavia, gli attacchi del cartello non sono finiti e la squadra speciale dovrà difendersi con le unghie e con i denti per riuscire a sopravvivere. In tutto questo trambusto, Kate Mercer inizia a sospettare che ci sia una talpa all’interno dell’FBI che collabora con il cartello messicano. In un turbine di colpi di scena, la giovane agente arriverà a scoprire verità incredibili, cercando di sopravvivere per portare alla luce le rivelazioni sconcertanti delle quali è venuta a conoscenza.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA