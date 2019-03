Mrs. Doubtfire/ Video, su Italia 1 il film con Robin Williams (oggi, 23 marzo 2019)

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre va in onda oggi, 23 marzo, alle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una commedia drammatica diretta da Chris Columbus, regista anche di altre pellicole molto importanti come Harry Potter e la Pietra Filosofale oppure L’uomo bicentenario. I protagonisti principali di Mrs. Doubtfire sono il compianto Robin Williams, attore comico leggendario interprete anche di pellicole come Jumanji e Good Morning Vietnam e Sally Field, presente anche in film come Lincoln e Forrest Gump. Nel film è presente anche Pierce Brosnan, noto per aver interpretato l’agente 007 James Bond. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 1993. Il montaggio è stato curato da Raja Gosnell mentre le musiche originali del film sono state composte dal compositore Howard Shore. La sceneggiatura del film è stata scritta da Leslie Dixon e Randy Mayem Singer.

Mrs.Doubtfire – Mammo per sempre, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre. Daniel Hillard lavora come doppiatore nella frenetica San Francisco. È un tipo simpatico ed elettrizzante che però ha un grande difetto: tende a prendere tutti gli aspetti della vita, anche quelli più importanti, come uno scherzo, senza dargli il minimo peso. Proprio per questo ha avuto un litigio con il suo capo e nonostante la sua bravura nel cambiare le voci ed inventarsene alcune diverse dalla sua naturale, è stato licenziato di punto in bianco. Daniel Hillard è sposato ed ha tre figli, Lydia, Christopher e Natalie. Per il 12esimo compleanno di Chris, decide di organizzare una festa a sorpresa con tanto di animali, creando subbuglio nella propria casa e nel vicinato. A questo punto, la moglie Miranda, esasperata dal suo comportamento infantile e superficiale, litiga furiosamente con lui, arrivando a chiedere il divorzio. Per l’uomo è l’inizio di un periodo buio in quanto non può comprendere di vivere una vita lontano dai suoi figli, che per lui rappresentano tutto. Miranda è decisa e purtroppo i due si separano in procinto poi di divorziare definitivamente. Una sera Miranda non sa a chi deve affidare i figli e decide di chiamare una certa Mrs.Doubtfire, una signora settantenne britannica con una larga esperienza alle spalle. Incredibilmente, la signora Doubtfire non è altro che lo stesso Daniel, travestitosi per poter essere vicino ai suoi figli in gran segreto. In un turbine di gag, momenti imbarazzanti e molto divertenti, l’intera famiglia Hillard si affezionerà a Mrs.Doubtfire e Daniel sarà felice di aver reso felice la propria famiglia, cercando così di ritornare da loro.

