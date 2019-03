Kate Middleton, guerra a Rose Hanbury/ William, flirt con la vicina? Lei come Meghan

E’ in corso un intrigo d’altri tempi tra i reali britannici che sta attirando il gossip inglese sconfinando i tabloid locali e prendendo piede anche nel resto del mondo. Pare infatti che vi sia in atto una vera e propria guerra da parte della Duchessa Kate Middleton nei confronti di tale Rose Handbury e che la stampa inglese ha già ribattezzato come “rural rival”. Tra le due donne però, ci sarebbe anche il principe William, forse reo di aver riservato troppe attenzioni proprio a Rose. Ma chi è la donna che sta facendo andare su tutte le furie Kate, facendola diventare sempre più simile a Meghan Markle? Rose sarebbe una delle migliori amiche – a questo punto ex – della Duchessa, nonché sua vicina di casa nel Norfolk, dove i reali hanno la loro residenza di campagna. Tra le due donne però sarebbe sopraggiunta una forte litigata per motivi ancora in parte estranei, in seguito alla quale William sarebbe stato costretto dalla consorte a “far uscire la signora Hanbury dalle loro vite”. Sebbene il Principe abbia cercato in tutti i modi di riportare la pace tra le due ex amiche, tutto sembra essere destinato ad un epilogo ancora più tragico. Fino a qualche giorno fa, Kate considerata Rose una delle sue migliori amiche. Con lei ha trascorso molto tempo in famiglia anche perchè i figli della vicina erano molto legati ai principini George e Charlotte. I media inglesi conoscono bene Rose. al punto da essere stata eletta come la donna più elegante del Royal Wedding, al matrimonio di Kate e William. Ora però ci si domanda cosa sia potuto accadere tra le due donne.

KATE MIDDLETON, LITE CON ROSE HANBURY: COLPA DI WILLIAM?

Rose Handbury sarebbe stata del tutto cancellata dalla vita di Kate e William. In un primo momento si era parlato di questioni di gelosia poichè sempre i media inglesi di recente avevano reso noto un certo interesse del principe nei confronti della vicina di casa. Eppure le cose potrebbero non stare esattamente così. Rose era stata una passione giovanile di William ma di questo la moglie pare ne fosse ampiamente a conoscenza, al punto da non aver mai avuto problemi ad interagire con le rispettive famiglie. Forse però, ciò che più potrebbe aver dato fastidio alla Middleton potrebbe essere proprio la rapida escalation sociale avuta dalla donna e dalla sua famiglia, avuta sin da quando la nonna fu damigella d’onore alla nozze della Regina Elisabetta. Insomma, potrebbe essere stata proprio la grande somiglianza tra le due donne a far scattare la lite? O forse c’entra il presunto flirt di William? Al momento le ragioni di questa guerra in atto tra le due appare un giallo ma certamente la sua furia l’ha portata a somigliare sempre di più alla cognata (e nuova rivale) Meghan Markle, già nota per il suo caratterino particolare.

