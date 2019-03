THE GOOD DOCTOR 2/ Anticipazioni del 24 marzo 2019: Shaun cambia reparto?

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 24 marzo 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno il 15° ed il 14°, dal titolo “Rischio e ricompensa” e “Credere“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sunny (Emily Kuroda) viene ricoverata al St Bonaventure ed i medici scopriranno così che ha una famiglia particolare. La donna infatti è divisa fra la figlia che non vede da 15 anni ed una compagna più giovane, soprattutto perché con la prima ha ancora un rapporto conflittuale. Lo staff vorrebbe trasferire Sunny in Cina, dove ha effettuato il primo intervento cardiaco, ma le sue condizioni sono critiche e Melendez (Nicholas Gonzalez) decide di operarla sul posto. Park (Will Yun Lee) sarà essenziale invece perché Sunny e la figlia Grace (Vedette Lim) ritrovino un punto d’accordo. Intanto, Audrey (Christina Chang) si occupa della giovane Lana (Vered Blonstein), una ragazza autistica affetta da aneurisma al cervello. Shaun (Freddie Highmore) sarà utile per convincere il coinquilino e quasi fidanzato della paziente, Javier (Alex Plank), ad essere presente durante l’intervento e tranquillizzare la ragazza. In tutto questo, anche Shaun ha le sue lotte a cui fare fronte, prima fra tutti il fatto che Lea (Paige Spara) sia fidanzata. Senza dimenticare Glassman (Richard Schiff), che non accetta ancora di non essere utonomo e che finirà con il cacciare di casa il ragazzo. Lea suggerirà però a Shaun di approcciarsi al medico più come un amico che come uno specialista, riuscendo a risanare la frattura.

Shannon (Lilli Birdsell) non riesce a tollerare che la figlia sia morta in un incidente stradale, soprattutto perché si ritiene responsabile della tragedia. I medici però potrebbero regalare a Molly (Chloe Csengery), un’altra paziente, un nuovo volto grazie al trapianto dell’organo della vittima. In modo imprevisto Andrews (Hill Harper) sembra comprendere lo stato d’animo di Shannon, anche se sarà Claire a spingere la donna ad incontrare Molly. Avviato il trapianto, il caso viene chiuso con successo. Sul tavolo operatorio però Melendez e Audrey entrano in conflitto: la dottoressa crede infatti che il chirurgo abbia avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti. Nel frattempo, Shaun approfitta del giorno libero per fare un giro in città con Glassman e finisce per provare la marijuana terapeutica del mentore, dando vita ad una serie di peripezie. Glassman infatti vuole rivedere una sua vecchia fiamma del liceo e chiederle scusa per averla trattata male in passato. Shaun invece confesserà al medico di non vedere di buon occhio la relazione fra Lea ed il suo fidanzato Jake.

THE GOOD DOCTOR 2, ANTICIPAZIONI

EPISODIO 15, “RISCHIO E RICOMPENSA” – Glassman si ritrova di nuovo a confrontarsi con la difficoltà di intessere relazioni sociali. Solo una volta accettato il cancro potrà conoscere Candice, una donna colpita dalla leucemia. Intanto, Melendez riceve un incarico dal nuovo capo chirurgia Han: eseguire un check up completo su un ricco imprenditore, esame che porterà alla scoperta della presenza di un tumore. Anche se in teoria benigno, Minesh decide di sottoporsi all’intervento per salvarsi la vita. Han avrà invece da ridire sulla decisione di Shaun di informare la madre di una neonata con patologie al cuore e intestino che la causa potrebbero essere i suoi antidepressivi.

EPISODIO 16, “CREDERE” – Debbie decide di chiudere la porta a Glassman, anche se il medico cercherà di riappacificarsi con lei dopo aver concluso il ciclo di chemio. Intanto, Claire tratta un pastore malato di cancro e ritrova la fede quando l’uomo riesce a guarire senza alcun tipo di trattamento medico. Ormai trasferito in patologia contro il suo volere, Shaun cerca di ccuparsi di nuovi casi. Si imbatte però in Sadie, una paziente che secondo Audry e Park potrebbe avere un tumore al cervello. Secondo il giovane medico invece la diagnosi è scorretta e spinge Han a ripetere l’esame, svelando di credere nella presenza di un parassita nel corpo della donna.



