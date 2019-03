Alessandro Iraci degli Autogol è papà/ “Ti abbiamo aspettato tanto Matilde Maria…”

Alessandro Iraci degli Autogol è diventato papà. Lo ha annunciato con un post su Instagram: «Ciao papà e mamma! Io sono Matilde Maria», ha scritto Alessandro. La compagna ha dato dunque alla luce una bambina. «Ti abbiamo aspettato tanto e oggi finalmente sei arrivata – ha aggiunto Alessandro Iraci sui social – La mamma è stata bravissima e io ho il cuore pieno d’amore per te!». Una gran bella notizia, dunque cresce la famiglia degli Autogol, il trio che si è fatto conoscere imitando i personaggi dello sport e realizzando delle parodie. In questi mesi aveva comunque tenuto aggiornai i suoi followers riguardo l’arrivo della primogenita. «Tra le tante immagini che mi passano davanti ho scelto questa. Se ne va un 2018 bellissimo fatto di tante gioie. La più bella arriverà tra qualche mese. Grazie a tutte le persone che lo hanno reso così unico», aveva scritto al termine dello scorso anno sempre su Instagram. Un anno nel quale si è preparato ad un evento che cambierà totalmente la sua vita.

ALESSANDRO IRACI DEGLI AUTOGOL È PAPÀ

«Tra qualche mese arriva Matilde!», scriveva impaziente Alessandro Iraci degli Autogol. E Matilde Maria è arrivata. Sembra nato ieri il trio, che invece accoglie una piccola erede. Gli Autogol infatti hanno festeggiato lo scorso settembre i dieci anni di attività. Uniti dai banchi di scuola, poi a teatro, fino alla radio e alla tv, devono la loro popolarità ai social. Considerati gli eredi della Gialappa’s, hanno raggiunto il successo con le parodie dei personaggi noti del mondo del pallone. Un grande fenomeno che ha avuto un impatto sui giovani e non solo. Dell’esperienza in radio e tv aveva parlato Alessandro Iraci al Giornale di Puglia: «Quando ti confronti con delle realtà nazionali… questa cosa ti dà il metodo di lavoro, ti permette di sperimentare ogni giorno cose nuove, trovarti anche con professionisti che lavorano da anni sul mezzo: è sicuramente una scuola importantissima. Stessa cosa vale per la tv».





© RIPRODUZIONE RISERVATA