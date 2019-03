Bianca Guaccero/ Detto Fatto, ecco quando chiude e se torna: “Incredibile palestra…”

Da settembre 2018, Bianca Guaccero ha conquistato il pomeriggio di Rai2, con la conduzione di un riuscitissimo format come Detto Fatto. Da attrice a conduttrice, il passaggio è stato immediato ed anche apprezzato dal pubblico. L’actual show della seconda rete, chiude i battenti tra circa un mese e mezzo ed infatti, il prossimo 10 maggio andrà in onda con il suo ultimo appuntamento. Ma, con molta probabilità come anticipa Marida Caterini tra le pagine de IlTempo, verrà riconfermato per merito degli ascolti buoni (intorno al 7% di share). La sua prima volta da conduttrice è andata alla grande: “Detto fatto mi ha fornito la grande opportunità di imparare un mestiere nuovo. È una incredibile palestra, una sfida quotidiana con me stessa, rappresenta l’Università dell’intrattenimento”. Ottimo anche il feeling con Giovanni Ciacci, che conosceva già: “Quando gli ho svelato di aver sostenuto il provino per Detto fatto, ha mostrato grande gioia. Con lui mi sento protetta, mi ha fatto sentire subito in famiglia”. Di recente, la Guaccero si è messa in gioco anche pubblicando un libro dal titolo “Il tuo cuore è come il mare”.

Bianca Guaccero: dalla conduzione, alla scrittura, il cinema e il canto

Il suo primo lavoro letterario è dedicato alla figlia Alice, di 4 anni, come è nata l’idea? Bianca Guaccero, confida di avere avuto la passione per la scrittura fin da bambina: “avrei voluto diventare una giornalista, in particolare inviata per raccontare storie e vicende”. Da tempo le chiedevano di scrivere una storia che la riguardasse, ma non desiderava farlo in maniera egocentrica. Con l’arrivo di Alice, ha imparato cosa significa amare in maniera incondizionata: “Nel libro le svelo anche che mai vorrei che di-ventasse la vittima sacrificale delle mie paure di madre e di donna”. Sabato 6 aprile, il libro verrà presentato a Roma, presso la libreria Feltrinelli di via Cola di Rienzo con Mara Venier. Poi anche il desiderio di scriverne un altro: “Mi piacerebbe scrivere una storia sull’evoluzione della donna attraverso gli anni”. Oltre alla televisione e la scrittura, torna anche al suo primo amore, il cinema: dal 19 maggio nelle sale con “Il grande spirito”. E se le chiedessero anche di cantare? “Ho già avuto il piacere di duettare con Fabrizio Moro nel suo ultimo disco – racconta – Vedremo in seguito. Per adesso sono concentrata su Detto Fatto”. E sul primo libro dell’infanzia non ha dubbi: “Il piccolo principe, una pietra miliare della mia educazione letteraria”.

