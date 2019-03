Elisa Donatini e la paura per il padre/ “Grazie ai medici di Ravenna…”

Sospiro di sollievo per Elisa Donatini dopo ore di paura per le condizioni di suo padre. La procace giornalista di Sportitalia ha svelato ai suoi followers su Instagram che il padre è ricoverato in ospedale presso il reparto di cardiologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. E ne ha approfittato per lasciargli una dedica molto commovente. «Sei il mio Ironman. Grazie per essere come sei… forte, coraggioso, tosto, d’acciaio, unico». Ma non è l’unico a finire nel suo post. «Grazie alla nostra magnifica Famiglia… Grazie alla mamma @nadiadepecher per essere una forza della natura, a @riccardodona91 ed @enricom_ildona per essere dei grandi uomini, @annalaura94 per essere sempre fantastica». Elisa Donatini ha poi ringraziato i medici e gli infermieri dell’ospedale. «GRAZIE INFINITE». E poi un ultimo pensiero al padre: «Papino ti amo all’infinito. Questo è il bacio più bello, quello che aspettavo di più».

ELISA DONATINI E LA PAURA PER IL PADRE

Ma nei giorni scorsi Elisa Donatini aveva dedicato un bel post anche per sua madre in occasione del suo compleanno. «Sei la persona più bella del mondo. Sì, tu, proprio tu, sei l’essere più magico che conosca. Una donna sicura e fragile allo stesso tempo, così forte da essere capace di trasformare le proprie debolezze in punti di forza, lottando contro tutto e tutti», le ha scritto Elisa, uno dei volti di Sportitalia. Un altro post che testimonia il bel rapporto che unisce lei ai suoi genitori e più in generale alla sua famiglia. Un legame forte anche nei momenti di difficoltà, come quello affrontato dal padre, che lo ha superato con il sostegno e l’affetto dei suoi familiari. La romagnola Elisa Donatini nel 2014 ha vinto il Workshop Sport di giornalismo organizzato dalla Micri Communictaion. All’epoca aspirante giornalista, impressionò la giuria nel corso delle tante prove svolte. Così ha realizzato il suo sogno di lavorare in tv.





