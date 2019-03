Asia Argento/ Corona, Morgan, Bennett e ora “una contro tutti” (Live Non è la d’Urso)

Per Asia Argento è arrivato il momento di cambiare e la primavera è un’occasione buona per pensare ad un bel taglio di capelli, corto ma non troppo. Abbandonate le tinte dark, la sfoltita dell’attrice non è passata inosservata ai fan, che hanno commentato con entusiasmo la sua decisione. Su Instagram la vediamo con la chioma che esibirà anche questa sera a Live – Non è la d’Urso: Asia Argento interverrà nella puntata del 27 marzo 2019 per sottoporsi al suo Una contro tutti. Non è la prima volta per la figlia del maestro dell’horror e di sicuro non sarà l’ultima. E visto quello che è successo nell’ultimo anno si può dire che ormai potrebbe averci fatto persino il callo. Clicca qui per guardare la foto di Asia Argento. Dalla morte del compagno Anthony Bourdain dovuta al suicidio allo scandalo internazionale che ha sollevato un polverone mediatico più o meno senza fine. Il nome di Asia è stato a lungo associato a quello di Jimmy Bennett, il giovane artista che l’ha accusata di averlo molestato diversi anni fa, quando era appena 17enne. Da quel momento in poi la guerra è stata su più fronti, ma mai in tribunale. Piuttosto sul piccolo schermo, dove entrambi sono intervenuti spesso e volentieri per chiarire le loro posizioni. Fra i due però è la Argento ad aver pagato lo scotto maggiore: la perdita del contratto con X Factor Italia per l’edizione 2018 del talent musicale e diverse amicizie. Qualcuno comunque è rimasto, come Justine Mattera che commenta l’ultimo post dell’attrice sui social.

I prossimi impegni di Asia Argento

Asia Argento sta vivendo un momento particolare della sua vita, dove la musica è ritornata di nuovo fra le sue priorità. Non ha mai smesso di annoverarla nella sua scala valori e forse quanto accaduto ad X Factor, l’applauso continuo di un pubblico che ha richiesto a gran voce il suo ritorno, le ha fatto comprendere ancora di più come il mondo dello spettacolo le appartenga. Tutto. Anche per questo il prossimo 30 marzo la vedremo al Club Supermarket di Torino in occasione del ventesimo anniversario, dove Asia sarà presente per un dj set in sfida con Tury mz. Lo annuncia la stessa attrice in una storia di Instagram, dove fra le altre immagini lampo si mostra alla consolle mentre snocciola dischi e sigarette. I social non sono solo uno spazio legato al lavoro per la Argento, che in questi giorni ha usato i network anche per motivi del tutto diversi. Da un lato i complimenti fatti al suo ex Marco Castoldi, ovvero Morgan, dopo essere andata ad uno dei suoi concerti. Dall’altro un saluto nostalgico alla nonnina, “mi manchi“, scrive in calce. La foto riprende entrambe diversi anni fa, come si può intuire dall’aspetto sfoggiato per lo scatto proprio da Asia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA