Bruno Oliviero è morto/ Addio al fotografo delle vip: da Ornella Muti a Sofia Loren

Bruno Oliviero, il «fotografo delle dive», è morto. Con il suo obiettivo, aveva immortalato la bellezza di tantissime dive del cinema italiano riuscendo a cogliere le particoarità di ognuna di esse e a rendere le foto uniche e meravigliose. Tantissime le attrici che si sono lasciate fotografare da Bruno Oliviero: da Sophia Loren a Virna Lisi, da Claudia Cardinale a Monica Vitti, fino a Monica Bellucci, Sabrina Ferilli e Valeria Marini. Con la sua macchina fotografica, Bruno Oliviero aveva anche immortalato la bellezza di due top model del calibro di Kate Moss e Naomi Campbell. Era anche considerato un talent scout avenso scoperto dei volti diventati poi famosi. Era stato proprio lui a fotografare per la prima volta Ornella Muti quando aveva soo 14 anni. Negli anni successivi, inoltre, aveva scattato foto anche a Ilary Blasi e Simona Ventura prima che diventassero le donne dello spettacolo amate da tutti.

Bruno Oliviero è morto: autore di tanti libri

A piangere la morte di Bruno Oliviero è il mondo del cinema, ma anche della televisione. Ne corso della sua carriera, il fotografo delle dive ha pubblicato anche sette libri di cui, l’utimo, “Occhi”. Dea sua utima fatica, Bruno Oiviero aveva parato in un’intervista riasciata a DiTutto in cui spiegava il motivo per cui avesse scelto, come titolo, la parola “Occhi”. “Gli occhi sono l’anima del corpo, ti trasmettono ciò che si ha dentro veramente” – raccontava il fotografo che poi continuava così – “Le ragazze scelte sono quelle che mi hanno colpito e mi hanno fatto riflettere fin dal primo impatto. Ognuna di loro è singolare in un modo straordinario, seducente in un modo raffinato e bellissime in un modo naturale. Potrebbero essere le future dive”. Con Bruno Oliviero, dunque, se ne va una parte importante del cinema italiano.

