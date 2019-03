Isola dei Famosi 2019/ La rivincita di Sarah Altobello: sarà lei la vincitrice?

La finale dell’Isola dei Famosi 2019 è ormai alle porte. In attesa di capire se vincerà la sfida al televoto contro Aaron Nielsen potendosi così giocare la vittoria con Marina La Rosa, Marco Maddaloni e Luca Vismara, Sarah Altobello non nasconde la gioia di essere arrivata fino in fondo e, soprattutto, di aver conquistato il cuore del pubblico che, nel corso della semifinale l’ha preferita al posto di Soleil Sorge. “È come avere avuto quella scarpa firmata che tu non avevi e l’altra aveva, e io l’ho sempre sognata. Quella graduatoria all’università che non so stata ammessa, è il mio sogno che si è finalizzato a una mia di realtà. Per me è una vittoria contro tutte quelle persone che nella vita un po’ non hanno mai creduto in me” – ha confessato Sarah che ha trovato in Marina una persona che ha creduto in lei sin dal principio e che l’ha sempre spronata ad avere più stima in se stessa. La Altobello, infatti, ha aggiunto: “lo dico perché c’è qualcuno che ha creduto in me. Mi commuovo a dire questa cosa. Quando sento che qualcuno mi dà una fiducia, anche minima, io per me ho vinto”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LA STRATEGIA DI MARINA LA ROSA

Chi non ha mai avuto dubbi sulla forza di Sarah Altobello è stata proprio Marina La Rosa che ha apertamente dichiarato di aver puntato tutto su di lei per eliminare Soleil Sorge con la quale non è mai andata d’accordo. La finalista dell’Isola dei Famosi 2019 ha deciso di giocare a carte scoperte e svelare la sua strategia in vista della finalissima. “Su Soleil, per me eri il cavallo vincente, è stata una strategia. Penso che tu sia così forte che anche questa nomination con Aaron è una cavolata. Te lo avevo detto tu arrivi in finale e potresti anche vincere”, ha spiegato Marina parlando con Sarah. La Altobello, da parte sua, ha apprezzato la sincertà di Marina e, soprattutto, ha aggiunto di vedere in lei una persona sincera: “Ditemi quello che volete ma credo che sia una nomination fatta col cuore. Perché fatta dandomi fiducia. La frase che mi ripete spesso è devi avere più autostima”. Proprio Sarah sta così scalando le quote degli scommettitori balzando in pole per la vittoria: sarà davvero lei a trionfare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA