Silvia Dellai/ La gemella bionda: “Rocco Siffredi? E’ uno zio” (Live Non è la d’Urso)

26 anni appena e Silvia Dellai ha già una carriera avviata nel mondo hot. La ragazza di Trento volata poi fino a Praga ha già creato non pochi scandali per la sua decisione, presa tra l’altro con la sorella Eveline. Le gemelle sono conosciute infatti come le Dellai Twins e sono fin troppi i video a luci rosse che è possibile reperire in rete con entrambe come protagoniste. Come distinguerle? Innanzitutto dal colore dei capelli, visto che Silvia è bionda mentre la gemella è mora. O meglio questo era il colore scelto per la chioma qualche tempo fa, mentre adesso sfoggiano la stessa sfumatura di capelli. Ed a differenza di quanto si possa credere, la ragazza non è impegnata tutto il tempo in un set cinematografico, ma dedica anche molto tempo a se stessa. La vediamo per esempio al ristorante, appena poche ore fa, in attesa che le venga servita una pizza in un ristorante di Milano. Rigorosamente a forma di cuore, sia chiaro. Clicca qui per guardare la foto di Silvia Dellai. E poi avremo modo di vederla presto anche in tv, visto che Silvia Dellai e la gemella saranno ospiti di Live – Non è la d’Urso per la puntata di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. E poi i selfie in cui le nudità vengono messe al bando, mentre si trova a fare shopping in Repubblica Ceca. E ancora alla consolle pronta per scatenare il pubblico del Double Trouble con la sua musica. Non mancano certo anche gli scatti più piccanti, sparsi qua e là sul suo profilo Instagram e pronti a mettere a fuoco cm su cm di pelle nuda. Più o meno vestita a seconda dei casi, da sola oppure in compagnia della sorella. Non mancano nemmeno gli ammiratori pronti a difenderla, ad osannare la sua bellezza ed anche quel carattere sfrontato di Silvia che la rende irraggiungibile agli occhi di molti, ma anche facile alle critiche. “Fregatene sempre dei bigotti che ti giudicano male“, scrive in particolare un utente sui social.

Silvia Dellai, le gemelle nella scuola di Rocco Siffredi

Il nome di Silvia Dellai ha raggiunto ormai la stessa posizione di tante altre artiste del mondo erotico più rinomate, come Sofia Bellucci o Cristina Miller. Ed in alcuni casi la ragazza trentina è riuscita persino ad oscurare le icone storiche di un universo sempre in movimento. Per esempio in occasione del Bolzano Erotika che si è tenuto un anno fa, forte del mentore Rocco Siffredi che ha voluto entrambe gemelle nella sua scuola, tempo prima. “Uno zio che conoscevamo da sempre“, dicono ai microfoni di Il Dolomiti, un periodo particolare in cui Silvia e la sorella facevano continuamente spola fra la loro città natale e Praga, dove hanno scelto di vivere e lavorare. Si tratta di un’incursione all’anno o forse due e non solo per rivedere la nonna, ma anche gli amici. Il resto della famiglia invece si è trasferito con le due ragazze per aprire un ristorante in Repubblica Ceca. “Per un uomo è difficile“, ha sottolineato inoltre parlando di un fidanzato di allora. Non è semplice in effetti accettare di avere al fianco una compagna con un certo tipo di visibilità. Il sogno di Silvia però è un altro: “che arrivi un uomo con cui possa lavorare“.

