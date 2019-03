Fabrizio Corona/ “Non cambierò mai. Tra 6-7 anni sarò presidente del Consiglio”

Prima di tornare in carcere Fabrizio Corona ha parlato a Telelombardia. L’emittente ha spiegato di aver trascorso una giornata intera a Brescia in compagnia dell’ex re dei paparazzi, 48 ore prima dell’arresto di lunedì scorso. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Parla di sé in terza persona prima che il giudice di Sorveglianza di Milano, tre giorni fa, sospendesse per lui l’affidamento terapeutico per una serie di violazioni delle prescrizioni. «In me c’è una parte cattiva e una parte buona – ha detto l’ex agente fotografico – una parte maledetta e una parte profonda». Fabrizio Corona ha spiegato di non avere problemi nel raccontare le sue vicende, anche quelle più difficili. «Fanno parte della mia esperienza, poi io sono stato bravo perché le ho sapute utilizzare anche commercialmente», aveva aggiunto Corona nell’intervista rilasciata all’emittente lombarda. Ora invece si attendono novità sul suo destino.

FABRIZIO CORONA PRIMA DI TORNARE IN CARCERE: “NON CAMBIERÒ MAI”

Ma Fabrizio Corona ha le idee chiare sul suo futuro. Nonostante il ritorno in carcere, è convinto di poter arrivare addirittura a guidare l’Italia nei prossimi anni. «Io in politica? Tempo 6-7 anni divento presidente del Consiglio». A proposito dei suoi errori ribadisce: «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Inoltre, ha spiegato che uno dei motivi fondamentali per cui ha «pagato» nella sua vita è l’aver «manifestato sempre un’identità di pensiero, una libertà di pensiero diversa da tutti gli altri senza preoccuparmi di chi avevo di fronte». Fabrizio Corona dunque non si smentisce mai. In questa intervista a Telelombardia in cui ha parlato in terza persona è stato quasi profetico, visto che pochi giorni fa il giudice di Sorveglianza di Milano ha sospeso l’affidamento terapeutico per una serie di violazioni delle prescrizioni. E quindi ora il “bad boy” è di nuovo dietro le sbarre.

