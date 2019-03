Giulia De Lellis parla di Andrea Damante/ “Troppo forte!”, e su Irama dice…

Giulia De Lellis pare essere ufficialmente tornata tra le braccia del suo ex fidanzato Andrea Damante. A quanto pare, il famoso “anno del mai” è arrivato prima del previsto. Messa da parte la relazione con Irama, l’esperta in tendenze ha deciso di rompere il silenzio, parlando di entrambi i ragazzi che hanno occupato (ed occupano attualmente), un posto importante nel suo cuore. Per questo motivo, ha dapprima soddisfatto le curiosità sull’ex vincitore di Amici, svelando quale sarebbe il motivo per il quale non parla mai della loro relazione d’amore ormai terminata da qualche mese. Alla domanda: “Perché non ci parli di Irama?”, Giulia ha risposto: “Perché ci sono cose che è giusto che restino mie, nostre. Perché ci rispettiamo, perché siamo persone prima di essere personaggi ed a volte la curiosità vi fa dimenticare questo”. Mentre alla semplice domanda: “Andrea?”, ha risposto: “Troppo forte il Dama”, aggiungendo una confezione di popcorn, cosa avrà voluto dire?

Giulia De Lellis torna con Andrea Damante

Ad immortalare il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stato il settimanale Chi. Ecco cosa hanno scritto nell’articolo, dopo avere pubblicato la foto del bacio: “Andrea Damante bacia Giulia De Lellis: è la prova del loro ritorno di fiamma. Il deejay e l’influencer erano stati legati per circa due anni, ma si erano lasciati, forse a causa di un tradimento. Eccoli nella nuova abitazione del deejay (una casa bellissima con un salone che affaccia sulla strada) mentre si baciano”. Andrea aveva scelto Giulia nel 2016 durante la sua esperienza al trono classico di Uomini e donne. Dopo alcuni anni di amore, nella primavera del 2018 si erano lasciati per (si ipotizza) un tradimento da parte del deejay. La scorsa estate c’era già stato un primo tentativo di riconciliazione, documentato ancora una volta tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Successivamente la storia aveva preso una piega differente e Giulia si è avvicinata ad Irama. Poi la rottura e il nuovo colpo di scena… quando verranno ufficializzate le cose?

