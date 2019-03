Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis?/ Foto, Emanuele Mauti svela nuovi indizi

Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis? I Damellis tornano ad essere protagonisti del gossip dopo la fine della storia tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Irama e l’incontro tra l’influencer e il suo ex storico, il deejay veronese. La questione è stata commentata anche da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno avuto un acceso scontro sui social con Giulia. Pietro, infatti, anche senza fare nomi, ha invitato i fari vip a non fidanzarsi per le copertine. A tai dichiarazioni ha prontamente replicato la De Lellis a cui ha risposto successivamente lo stesso Pietro e poi la fidanzata Rosa. Oggi, però, ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia è Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonchè ex fidanzato di Sonia Lorenzini. Mauti, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram abbastanza ironiche, ha lanciato alcuni indizi su un presunto tradimento del deejay veronese che avrebbe portato alla fine della sua storia con la De Lellis. Pur non facendo nomi, Emanuele Mauti alimenta i rumors sul presunto ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia.

ANDREA DAMANTE HA TRADITO GIULIA DE LELLIS? LE PAROLE DI EMANUELE MAUTI

Le storie pubblicate su Instagram da Emanuele Mauti hanno già fatto il giro del web con i fans di Uomini e Donne che, attraverso gli indizi lanciati dall’ex corteggiatore, stanno cercando di ricostruire l’accaduto. “A stava con G. Nel mentre però, A intratteneva rapporti con tutto l’alfabeto occidentale, orientale, latino e greco. G, assetata di conoscenza, volendo imparare tutte le lingue, acconsentiva a tutto ciò, fin quando A non decise di dare ripetizioni, sembra, alla sua cara amica S. Quindi G, ormai poliglotta, lasciava A per I, così da frequentare i famosi $ e €. A, disperato, continuava con la sua formazione linguistica aprendosi a nuove frontiere. Linguaggio dei segni, binario, esadecimale. Dopo un brutto litigio con $ e €, G e I arrivano a un punto di rottura, scatenando le polemiche di P e R. Inaspettatamente, su di un cavallo bianco, il professore di lingue A andò in soccorso di G, la quale sembra abbia nuovamente optato per delle ore di ripetizioni da questo, minacciando P e R” – scrive in una prima storia Mauti che, poi, conclude il suo intervento così chiedendosi quando andrà in onda la seconda parte di quella che sembra avere tutte le carattteristiche di una soap opera. Come replicheranno Damante e la De Lellis?

