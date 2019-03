Marco Bellavia/ “Paola Barale e quello scherzo con Gianni Sperti…” (Vieni da me)

Dopo aver denunciato la sua scomparsa dalla televisione italiana, Marco Bellavia è stato ospite di Vieni da me. Nello studio di Caterina Balivo ha parlato del successo che ha avuto negli anni Novanta. «Com’ero da piccolo? Sono sempre stato molto timido pur avendo fatto questo lavoro tanto tempo. La tv è arrivata perché cercavano un ragazzo che assomigliasse a Steve di “Love me Licia”, il sequel di Kiss me Licia». Quel casting gli ha cambiato la vita, ma comunque continua ad emozionarsi negli studi televisivi, anche se ora non li frequenta più come prima. «Mi sono impigrito e mi sono allontanato dal giro. Quindi ho smesso, ma poi ci sono tante altre cose che mi hanno fatto riflettere. Ho fatto una gran fatica nel passare dalla tv dei ragazzi a quella dei grandi», ha ammesso Marco Bellavia tornando a quelle rivelazioni che ha fatto nei giorni scorsi e di cui vi abbiamo parlato. Non mancano altre curiosità: «Io ero il bassista ma non sapevo suonarlo, non ero capace! Se Mirko sapeva suonare il piano? Poco! L’unico era un po’ il batterista…».

MARCO BELLAVIA: PAOLA BARALE E LO SCHERZO CON GIANNI SPERTI…

Marco Bellavia ha ricordato a Vieni da me come il successo ha cambiato la sua vita. «Tornavo a casa scortato, dovevo nascondere la macchina perché mi lasciavano dichiarazioni d’amore». Era infatti l’idolo delle ragazzine. Poi si è legato sentimentalmente a Paola Barale, con cui ha avuto una storia d’amore durata un paio di anni. A Vieni da me ha svelato un retroscena in merito alla fine della loro relazione. «Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto. Vivevamo insieme, quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, che all’epoca era solo suo amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto». Ora invece nella sua vita c’è Elena, da cui ha avuto un figlio, Filippo, nato nel 2007. «È un ragazzino brillante, sportivo e intelligente», ha dichiarato Marco Bellavia. Elena invece ha spiegato come si sono conosciuti: «Mi contattò su Facebook, ma io ero fidanzata. Il mio ex mi fece togliere dai social, quindi quando sono stata lasciata sono tornata sui social e lui mi ha ricontattata».





