Barbara d’Urso/ “Incazzat* per il Congresso di Verona… Vorrei Fedez-Ferragni ospiti!”

Barbara d’Urso intervistata da Rolling Stone è un vero fiume in piena, parlando di tanti discorsi differenti e avendo le idee chiare su moltissimi temi attuali. Considerata la Wonder Woman del piccolo schermo (attualmente conduce ben tre programmi diversi), parla del Congresso delle famiglie di Verona, affermando di essere molto arrabbiata. “Ho avuto come ospite, a Pomeriggio Cinque, la senatrice Monica Cirinnà. Ovviamente l’ho accolta con le mie strisce di stoffa rainbow. Le stesse che ho mostrato a Matteo Renzi, quando era premier, per dirgli: «Matteo, io voglio la legge sui diritti civili». Forse alcune famiglie bigotte – poche per fortuna – mi vedranno come il diavolo, ma penso sia solo una questione di tempo e tutti lo capiranno: l’amore tra due persone adulte e consenzienti è semplicemente amore. Non si può predicare l’amore e al contempo osteggiare chi ama”. Questa è una battaglia che la nostra Carmelita porta avanti da oltre 11 anni, senza mai fermarsi. Sapere che c’è gente che ancora non vuole capire, la fa quasi uscire fuori di testa: “C’è ancora gente che si vergogna, che dice che non bisogna venire da me, in trasmissione, a raccontare che si è gay. Queste persone non hanno capito niente: bisogna usare il mezzo televisivo. Io arrivo nelle famiglie di ampie vedute come in quelle – ad esempio – del paesino sperduto dove ci sono ragazzi che vivono con terrore il fatto di confessare ai genitori la propria omosessualità, che magari sono vittime di bullismo a scuola, e che magari arrivano a farsi del male. Ma stiamo scherzando? È una follia”.

Barbara d’Urso: la Wonder Woman della TV è un fiume in piena

Poi Barbara d’Urso parla anche del successo di Live – Non è la d’Urso e degli ospiti controversi, da Fabrizio Corona (nella prima puntata), a Wanna Marchi con la figlia Stefania Nobile (nella seconda), fino ad Asia Argento (nella terza). “Il format che abbiamo scritto prevede una parte molto pop e positiva (…) Ma poi ci sono segmenti in cui un personaggio, anche molto discusso, si confronta con degli opinionisti parecchio tosti”. Successivamente la nostra Carmelita, confida quali ospiti vorrebbe avere in studio: “Maria De Filippi, ma non si farebbe mai intervistare. Vorrei avere anche Silvia Toffanin, poi Fedez e la Ferragni, che mi incuriosiscono molto come fenomeno. Anche se Fedez in passato mi ha attaccato”. E sul presunto litigio con Mara Venier, sostiene ancora di non avere litigato con nessuno: “Penso sia una perdita di tempo e di energie. Avevo litigato con Corona, quello sì”. Musica, cinema, televisione, fiction, cosa le manca per essere perfetta? “Sanremo!”. Lo condurrà? “Ma certo, perché non dovrei condurlo? Magari fra due anni!”.

