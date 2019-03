GOMORRA 4/ Anticipazioni del 29 marzo 2019: debutta la quarta stagione

GOMORRA 4, ANTICIPAZIONI DEL 29 MARZO 2019: LA SERIE TV

Al via nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 29 marzo 2019, i nuovi episodi di Gomorra 4 in prima tv assoluta. Con un doppio appuntamento per la prima serata, ritorniamo ad occuparci della famiglia Savastano e della realtà di una città ancora al centro di faide fra i clan per ottenere il potere assoluto. Abbiamo lasciato Genny (Salvatore Esposito) a fare i conti con la morte di Ciro (Marco D’Amore) ed i cambiamenti avvenuti all’interno delle fazioni. La quarta stagione metterà a dura prova i delicati equilibri fra i gruppi che vogliono avere una loro fetta del territorio e dei traffici, se non proprio il controllo assoluto di ogni aspetto dell’attività criminale locale. Perdere Ciro non ha solo colpito duramente l’esistenza del protagonista, ma ha provocato anche lo scoppio della guerra che metterà in ginocchio Napoli. Il defunto boss ha fatto di tutto per evitare morti inutili ed ha sempre scelto la strada della diplomazia prima ancora di quella della violenza. Ora è tutto in mano a Genny, che sceglierà di lasciare Patrizia (Cristiana Dell’Anna) come guida del suo impero: questa mossa però darà modo ai Levante, accoliti di Donna Imma, di fare il loro ingresso sulla scena. Capitanati dal boss Gerlando, il clan è forte a livello militare ed economico e sarà utile per scongiurare le vendette di Valerio (Loris De Luna) e Enzo (Arturo Muselli). Fra ritorni e new entry, vedremo inoltre Azzurra (Ivana Lolito) nella veste di moglie e madre, alleata principale di un Genny rinnovato sotto ogni punto di vista.

Ancora una volta assisteremo ad una trasformazione di Genny Sevastano, un’inversione di rotta rispetto a quanto avvenuto quando il padre Pietro (Fortunato Cerlino) era ancora in vita. Se nei primi capitoli lo abbiamo visto ancora sottomesso al genitore e poi convinto della sua indipendenza come nuovo boss, la quarta stagione accenderà invece le luci su un cambio di marcia del protagonista. Ormai padre, Genny ha intenzione di fare tesoro dei consigli di Ciro ed è sempre più convinto di volersi allontanare dagli affari che hanno impegnato a lungo i Savastano. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, avremo modo di conoscere invece Don Gerlando grazie all’attore Gianni Parisi. Si tratta dello zio di Genny, potente e letale sotto molti punti di vista. Al suofianco il figlio Mickey, interpretato da Luciano Giugliano. Fra il cugino e Genny c’è una forte similitudine: entrambi hanno deciso di mantenere le distanze dagli affari di famiglia, anche se in momenti del tutto diversi. Per Michelangelo la distanza è stata possibile infatti grazie al periodo universitario, anche se poi si è ritrovato nel vortice paterno. Sarà lo stesso Genny a chiamare in causa i Levante, parenti del ramo materno, per risolvere una questione spinosa e per avallare la futura alleanza con Patrizia.

PRIMO EPISODIO – Ciro è appena morto e la guerra sta ormai per scoppiare a Napoli. Genny è deciso ad impedire nuove tragedie che potrebbero ribaltare ogni equilibrio ancora in piedi, anche se fin troppo delicato. Sicuro di non poter rimanere da solo, deciderà di fare visita allo zio Don Gerlando in compagnia di Patrizia. Il loro incontro sarà utile per definire il futuro dei Savastano e di Napoli: Genny non ha intenzione di guidare il clan, che deciderà invece di lasciare in mano a Patrizia ed ai Levante.

SECONDO EPISODIO – Ormai passato un anno dalla morte di Ciro, molte cose sono cambiate in città e non solo per quanto riguarda gli affari che vengono portati avanti dai clan della malavita. Anche Genny ha iniziato una nuova pagina di vita, grazie all’amore della moglie Azzurra ed alla nascita del primogenito Pietro. Sarà proprio l’amore verso quest’ultimo ed il ricordo dei tanti anni trascorsi come sottomesso del padre a spingerlo a fare le cose in modo diverso. E soprattutto a lasciare in eredità al figlio un mondo diverso da quello da cui ha scelto di allontanarsi. Al contrario delle sue supposizioni, non sarà così facile per Genny riuscire a riscattarsi.



