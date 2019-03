Il Viaggio di Arlo/ Video, su Italia 1 il film della Pixar (oggi, 30 marzo 2019)

Il Viaggio di Arlo va in onda stasera, sabato 30 marzo 2019, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola d’animazione adatta a grandi e piccini, prodotta dalla nota casa cinematografica Walt Disney Picture. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 2015 ed è stato diretto da Peter Sohn. La particolarità del film sta nel fatto che è stato girato con tecnologia CGI dalla Pixar Animation, gli stessi ideatori e creatori di film come Alla Ricerca di Nemo e Toy Story. La sceneggiatura del film è stata curata dalla sceneggiatrice Meg LeFauve, conosciuta principalmente per il film d’animazione Inside Out. I doppiatori principali del film sono attori riconosciuti a livello mondiale come ad esempio Frances McDormand, nota per film come Fargo oppure Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Anne Paquin, protagonista della serie televisiva True Blood e Sam Elliott, recentemente candidato all’Oscar per il film A Star is Born. Le musiche del film sono state curate da Mychael Danna e Jeff Danna.

Il Viaggio di Arlo, la trama del film

Ecco la trama de Il Viaggio di Arlo. 65 Milioni di anni fa, l’asteroide che doveva colpire il pianeta Terra e causare l’estinzione dei dinosauri incredibilmente non colpisce il bersaglio. Come conseguenza di ciò, i Dinosauri si sono correttamente evoluti, divenendo organismi intelligenti capaci di coltivare la terra ed essere agricoltori. In effetti, sul pianeta Terra si è instaurata una vera e propria società di dinosauri, togliendo il posto agli uomini. In questo contesto si sviluppa la storia di Arlo, il piccolo dinosauro di una famiglia composta dal padre Henry, la madre Ida, la sorella maggiore Libby ed il fratello maggiore Buck. Arlo è un dinosauro molto impacciato e pauroso, tant’è vero che ha paura di svolgere anche le mansioni più semplici della vita agraria che conduce insieme alla sua famiglia. A causa della cattura di un uomo cavernicolo, viene rivelato l’animo gentile di Arlo che non riesce ad uccidere il ladro del proprio raccolto. Per questo, il padre Henry si infuria con lui e lo porta al fiume per dargli una lezione. Una volta sul posto però, arriva una tempesta ed i due fanno di tutto per mettersi in salvo. Arlo riesce a salvarsi senza problemi ma purtroppo il padre Henry non riesce ad evitare la tempesta e viene trascinato via da un’enorme ondata. A quel punto Arlo sconsolato e depresso, ritorna al proprio campo dove insieme alla mamma deve cercare di andare avanti e conservare le provviste. Durante il passare dei giorni, Arlo si accorge che un intruso ruba alcune delle sue provviste. Colto in fragrante, Arlo scopre che il ladro si chiama Spot ed è un cavernicolo dell’età di 7-8 anni. Tra i due, dopo un periodo di studio, nasce una profonda amicizia che li porterà ad affrontare avventure incredibili all’interno di un mondo preistorico molto pericoloso.

Il trailer del film





