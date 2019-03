Rita Wilson, moglie Tom Hanks/ “Quando ho scoperto di avere il cancro gli ho detto..”

Quando nel 2015 ha scoperto di avere un cancro al seno, Rita Wilson, la moglie di Tom Hanks ha avuto pensieri diversi. Qualcuno lo ha ricordato in un recente post su Instagram. «Ti ritrovi a essere spaventato, in ansia e a pensare alla tua mortalità», ha scritto la cantante e attrice 62enne, che ha ripercorso le tappe del suo viaggio nella malattia, dalla diagnosi fino alla completa remissione. «Così ho fatto una bella chiacchierata con mio marito su quello che avrei voluto accadesse nel caso in cui fossi morta», ha proseguito nel post a commento di una foto di lei e del marito, sorridenti e felici, all’American Friends of Blerancourt Dinner del novembre scorso. La moglie di Tom Hanks ha rivelato anche cosa ha confidato all’attore. «Gli ho detto che volevo che fosse tristissimo per molto tempo, ma anche che mi sarebbe piaciuta una festa», ha rivelato Rita Wilson, a cui nell’aprile del 2015 è stato diagnosticato un carcinoma lobulare invasivo.

TOM HANKS, LA MOGLIE RITA WILSON PARLA DEL CANCRO AL SENO

Proprio questa idea della festa l’ha ispirata per scrivere il brano “Throw Me a Party”, che è diventato il primo singolo del suo album imminente “Halfway to Home”. La moglie di Tom Hanks è stata sottoposta ad una doppia mastectomia con ricostruzione mammaria in seguito alla scoperta di un carcinoma lobulare invasivo. E l’attore è sempre stato al suo fianco. «Mi sento benedetta ad avere l’appoggio e l’amore di mio marito, dei miei amici e della famiglia e di poter beneficiare dei progressi nel campo del cancro al seno», aveva confidato Rita Wilson. Sempre in quell’occasione, parlando alla rivista People, aveva ribadito l’importanza della diagnosi precoce e, soprattutto, della seconda opinione. L’aveva chiesto ad un amico e le ha salvato la vita. «Se entrambe le opinioni coincidono per il meglio, non hai nulla da perdere, mentre hai tutto da guadagnare se viene trovato qualcosa che invece la prima volta era sfuggito, com’è appunto successo a me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA