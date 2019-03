Wilma Faissol Facchinetti, moglie di Dj Francesco/ Chi è? Dai Ferragnez ai Facchinettis

Wilma Faissol Facchinetti è ormai conosciuta come Lady Facchinetti, grazie al suo matrimonio con l’ex dj Francesco. Un rapporto solido e sempre fresco, tanto che i due, un po’ per scimmiottare i Ferragnez, amano farsi chiamare anche The Facchinettis. Fisico mozzafiato lei, dedita all’arte dello shopping oltre che al duro lavoro da mamma, ed un’ironia senza pari. In uno degli ultimi scatti sui social la vediamo sotto braccio a Francesco Facchinetti, ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 30 marzo 2019. “Era tutto scontato, ho fatto un super affare”, scrive citando una delle frasi più frequenti che le mogli usano dire ai loro consorti, magari per giustificare alcune spese pazze dell’ultimo momento (Clicca qui per guardare il post di Wilma Faissol Facchinetti) Per non parlare del sorriso con cui Wilma affronta i piccoli problemi quotidiani da mamma, come riuscire a sfilare in tempo la tuta pigiama della piccola Lavinia. Tentativo tra l’altro fallito per ben due volte. Ci sono però pagine felici ed ancora una volta legate alla routine in famiglia, come un’affermazione di Leo riguardo al suo giocattolo preferito, ovvero una delle sorelline. Anche se mamma, Wilma non dimentica il suo ruolo di moglie e compagna di vita: peccato che Francesco non riesca a rimanere sveglio quel tanto che basta perché lei ultimi doccia, esercizi fisici di ogni tipo, addominali e qualche massaggio con gli oli essenziali.

Wilma Faissol Facchinetti: Dj Francesco pazzo di sua moglie

Rimarrà nella storia la lite fra Wilma Faissol Facchinetti e Laura Cremaschi, diventata virale nel giro di pochi istanti e poi rivelata come scherzo de Le Iene a Francesco Facchinetti. La moglie del figlio di Roby Facchinetti ha dimostrato però gran parte del suo carattere ed a quanto pare anche delle sue abilità come attrice. Riuscire ad ingannare il marito non deve essere stato così semplice, soprattutto perché il rapporto che i due sono riusciti a creare nel corso degli anni è così stretto che di certo è impensabile non crederli complici, intuitivi e attenti all’altro. Senza veli Lady Facchinetti, che su Instagram ne approfitta anche per rispondere a qualche domanda audace dei fan, come se abbia fatto parti naturali oppure no. Scopriamo dalla sua risposta al direct che si è sottoposta a tre cesarei e che ha anche vissuto la perdita di un bimbo, poche settimane dopo il concepimento e quando la figlia Charlotte aveva appena 18 mesi. Non ci sono grandi misteri sulla vita di Wilma, che ama rendere partecipi i fan di tutto ciò che la accade. Dalla battuta sullo stress provato durante le vacanze, tanto da spingerla a chiamare la scuola con insistenza per sapere se i suoi bambini sarebbero potuti rientrare una settimana prima del previsto. Fino alle abitudini flatulente del cagnolino Ardiles, che in una particolare occasione si è comportato proprio come un “mini marito”, russando sulle sue ginocchia per un pomeriggio intero.

