Francesca Chillemi/ Nuova vita a New York: “qui sono semplicemente me stessa”

Francesca Chillemi, mamma innamorata della sua Rania e compagna felice di Stefano Rosso, ha lasciato l’Italia per trasferirsi a New York dove vive con la sua splendida famiglia. L’ex Miss Italia, una delle più amate dal pubblico, torna spesso in Italia per motivi di lavoro, ma anche per fare il pieno di cibo e amore della sua Italia. Nonostante viva serenamente nella Grande Mela, infatti, Francesca Chillemi confessa di sentire la mancanza dell’Italia soprattutto per alcune cose. “Il buon cibo mi manca spesso. Anche la qualità della vita in Italia è più alta” – confessa la Chillemi a Tv Sorrisi e Canzoni per poi aggiungere – “Si tratta solo di un periodo della mia vita ma prima o poi tornerò in Italia perché gli affetti mi mancano”, confessa l’attrice che poi svela di adattarsi presto ai cambiamenti, ma com’è la giornata della Chillemi a New York? “Faccio yoga o pilates e poi vado a scuola di recitazione”, spiega l’ex Miss Italia che, a New York, si sente totalmente libera – “Qui sono solo Francesca. Magari capita che qualcuno mi riconosca, ma di base non importa a nessuno”.

FRANCESCA CHILLEMI E LA VITA DA MAMMA A NEW YORK

Protagonista indiscussa di Che dio ci aiuti 5, Francesca Chillemi, a New York, guarda soprattutto la tv americana anche se, chiarisce, di non perdersi neanche una puntata della fiction campione d’ascolti di Raiuno. A New York, trascorre le sue giornate con la figlia Rania portandola spesso ai giardini per farle fare amicizia con i bambini americani. “La bambina è più integrata di me. Di sicuro ha una pronuncia inglese migliore della mia” – racconta la bellissima Francesca sorridendo – “Ci sono molte attrazioni che aiutano i bambini a sviluppare le loro capacità. D’estate, poi, è ancora più interessante perchè le case in genere sono piccole e la gente trascorre molto tempo all’aperto. I bambini vengono cresciuti in modo più selvaggio che da noi“, spiega la Chillemi che, pur essendosi adattata alla vita americana, ammette che, spesso, il suo istinto materno di mamma italiana viene fuori: “nei parchi ci sono gli irrigatori e i bambini si buttano sotto i getti d’acqua divertendosi come matti” – racconta l’ex Miss Italia che, poi, svela la sua identità di mamma italiana – “io, però, non ce la faccio a lasciare Rania con i vestiti bagnati. Sono la classica mamma italiana”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA