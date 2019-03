Lorena Bianchetti mamma/ Foto, è nata Estelle: grande gioia per il marito Bernardo

Lorena Bianchetti è diventata mamma per la prima volta. La conduttrice, 45 anni, ha dato alla luce la piccola Estelle, frutto del suo amore con il marito Bernardo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal profilo Instagram della Bianchetti che, sotto la foto del fiocco che troneggia sulla stanza della clinica in cui ha partorito, ha scritto: “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650… mamma e papà sono emozionatissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”. Un momento magico per Lorena Bianchetti e il marito Bernardo che, naturalmente, non vedeva l’ora di stringere tra le sue braccia la sua principessa. “Io e mio marito siamo molto emozionati e spero di trasmettervi questa emozione al mio ritorno”, aveva detto in tv in occasione della sua ultima puntata alla guida di A sua immagine, prima di godersi il periodo di maternità.

LORENA BIANCHETTI MAMMA: LA NASCITA DI ESTELLE: “UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA'”

Per Lorena Bianchetti la nascita della piccola Estelle è un sogno che diventa realtà. La conduttrice, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente, aveva confessato: “Dopo il primo anno di matrimonio il figlio che tanto desideravo non arrivava. Non c’era niente che non andasse ma non riuscivo a restare incinta” – aveva detto per poi aggiungere – “È un sogno che diventa realtà. Ho desiderato diventare mamma. Ora il desiderio si realizza. Sono pazza di gioia!”. Le prossime settimane saranno si assoluto riposo per la Bianchetti che si godrà la sua bambina insieme al marito. La conduttrice, però, tornerà presto al timone di A sua immagine dove, durante la maternità, sarà sostituita dal collega Paolo Balduzzi. “In questo periodo sono sicura che la mia bimba ha respirato tutte le emozioni, gli stati d’animo, i contenuti che abbiamo condiviso e di questo sono veramente molto felice. Quindi grazie di cuore. Tornerò dopo la nascita della bimba“, ha detto alle telecamere di A sua immagine.





