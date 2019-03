Captain Marvel/ Video: arriva la supereroina Carol con il volto di Brie Larson

L’attesa è finita. Da oggi, mercoledì 6 marzo, arriva nelle sale cinematografiche Captain Marvel con Brie Larson che interpreta Carol, una delle supereroine più potenti della famosa saga che si prepara in vista della battaglia finale della battaglia contro Thanos che vedremo in “Avengers: Endgame”. Il film è ambientato nel 1995 e racconta il percorso che Carol, chiamata in soccorso da Nick Fury, dovrà percorrere per arrivare ai giorni di oggi in vista dell’epilogo. In Captain Marvel, Carol, dopo aver seguito un corso di addestramento che la trasforma in una potete supereroina, torna sulla terra per affrontare la guerra tra le razze aliene dei Kree e degli Skrull. Il film è un mix di avventura, adrenalina, colpi di scena ed effetti speciali che lascerà senza fiato gli appassionati del genere che aspettano con ansia l’uscita della pellicola.

CAPTAIN MARVEL: BRIE LARSON PRESENTA LA NUOVA EROINA CAROL

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Flec, Captain Marvel si candida a sbancare il botteghino. La bellissima Brie Larson ha presentato alla stampa la sua Carol, destinata ad entrare nel cuore degli amanti del genere. “Non sapevo molto di Captain Marvel, tanto meno di quello che mi aspettava. In più, quando qualche anno fa mi offrirono la parte, non ero neppure convinta che fosse un film per me. Amo l’anonimato, annullarmi, scomparire nel personaggio; qui invece mi espongo, devo catturare l’attenzione a ogni pie’ sospinto, mi do in pasto al pubblico. Paradossalmente però, alla fine questo film mi ha cambiato la vita”, ha spiegato l’attrice ai microfoni di Io donna. La regista Anna Boden,ha aggiunto: “Si tratta di un personaggio femminile potente, interessante, unico e indipendente. Siamo davvero entusiasti di raccontare la storia di una persona dotata di superpoteri ma anche molto complessa e umana”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA