Taylor Mega e Biondo/ Dopo Tony Effe il “mi piace” al rapper di Amici

Nuova coppia all’orizzonte? I fan di Amici e di Taylor Mega sono già pronti a dirsi pronti a sostenere la possibile coppia o, magari, a dire no a questa possibilità. Ma cosa sta succedendo? Sembra proprio che ormai i movimenti social siano sotto la lente e basta uno strano scambio di mi piace per dare il via al gossip e ai pettegolezzi. Le cose diventano ancora più rumorose quando i soggetti di questo scambio sono addirittura Taylor Mega e Biondo. I due sono stati protagonisti della cronaca rosa di questi giorni perché se da una parte l’ex naufraga si è professata innamorata di Tony Effe fino a qualche giorno, chiudendo poi la sua storia con lui qualche ora dopo, l’ex cantante di Amici ha confermato la fine della sua relazione con la collega Emma Muscat.

TAYLOR MEGA RIPARTE DA BIONDO?

La cantante maltese e Biondo si sono lasciati dopo un anno insieme lasciando i fan senza parole. Nella sua ultima partecipazione ad Amici il rapper non ha voluto dire niente a riguardo lasciando intendere che la cosa lo abbia segnato molto e lo stesso è successo a Taylor Mega che ha pensato di regalarsi qualche momento di relax per riuscire a lasciarsi tutto alle spalle. E adesso? I due si sono ritrovati sui social e mentre lei ha iniziato a seguire Biondo, lui ha ricambiato iniziando a seguire la bella influencer ed ex naufraga di questa Isola dei Famosi. Lo scambio di mi piace dei neo single non è passato inosservato e adesso c’è già chi è pronto a giurare che saranno proprio loro a formare la coppia “social” dell’estate, sarà davvero così? I più maligni ipotizzano che la rottura dei due con gli storici compagni sia frutto di un possibile colpo di fulmine, chi avrà ragione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA