Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati/ Foto: “rimarrà un bellissimo ricordo”

Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex naufraga del’Isola dei Famosi 2019 con un post su Instagram. Sotto una foto in cui è insieme a quello che è ormai i suo ex fidanzato, la Mega ha spiegato ai fans il motivo della sua assenza dai social insieme al rapper. Da qualche giorno, infatti, si erano diffuse voci in merito ad una presunta crisi dei due che, a quanto pare, è insanabile. “Ragazzi la verità è questa, è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise” – scrive Taylor Mega che poi chiarisce anche i motivi della rottura per evitare inutili polemiche in futuro – “Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perchè i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Preparatevi a conoscere una nuova Taylor perchè ho riservato delle grandissime novità per tutti voi“, conclude.

TAYLOR MEGA E TONY EFFE SI SONO LASCIATI: UN FULMINE A CIEL SERENO PER I FAN

Per i fans di Taylor Mega e Tony Effe, la notizia della rottura arriva come un fulmine a ciel sereno. Tornata dala breve esperienza sull’Isola dei Famosi 2019, infatti, l’influencer era tornata tra le braccia del fidanzato con cui sognava anche il matrimonio e una famiglia. “Lui sembra un duro, ma è dolcissimo. Voglio le nozze e un figlio, ma prima devo far crescere il marchio Taylor Mega”, aveva raccontato al settimanale Chi svelando anche di fare l’amore anche cinque volte al giorno. Tra i due, dunque, la passione e il feeling non lasciavano pensare ad una conclusione amara. Nonostante le buone premesse, però, Taylor e Tony Effe hanno deciso di dirsi addio. Nessun rancore, tuttavia, tra i due che hanno comunque condiviso dei bei momenti insieme di cui porteranno il ricordo. Nessun commento, per il momento, da parte de rapper.





