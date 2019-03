Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Di nuovo insieme al compleanno di Santiago?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini. La showgirl e il conduttore di Made in Sud hanno partecipato insieme anche al compleanno della mamma di Belen alimentando nuovamente il gossip sul presunto ritorno di fiamma. Se la showgirl argentina, assente dalla tv, resta in silenzio, De Martino, pur parlando nelle varie interviste, non ha mai confermato di essere tornato tra le braccia dell’ex marito. Parlando della sua vita privata, De Martino ha rivelato di voler diventare nuovamente padre, magari di una femmina. Un desiderio che ha anche Belen che non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia anche se, finora, non è ancora riuscita a realizzare il suo sogno. L’unico uomo che le ha regalato il dono più prezioso resta proprio Stefano con il quale, in futuro, potrebbe regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Nel frattempo, il compleanno del bambino si avvicina e proprio quel giorno potrebbe arrivare il tanto, atteso annuncio.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO PRESTO ALLO SCOPERTO?

Gi indizi sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino aumentano. Dopo essere stati beccati in aeroporto intenti a scambiarsi dolci effusioni, i due si comportano come una vera coppia. Dopo essere andato in soccorso dell’ex moglie influenzata passando la notte a casa di lei, Stefano ha partecipato anche al compleanno dell’ex suocera tornando attivamente a far parte anche della famiglia dell’ex moglie. Tutto, dunque, fa pensare che tra la showgirl e il conduttore sia tornato l’amore. L’annuncio ufficiale, dunque, potrebbe arrivare tra poche settimane. Il prossimo 9 aprile, Santiago compirà 6 anni e per festeggiare il compleanno del figlio, Belen e Stefano potrebbero anche regalarsi un bacio sui social che ufficializzi i rumors delle ultime settimane.

