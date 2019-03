Victoria Stella Doritou, chi è la nuova fiamma di Irama/ Foto: incontro a Parigi

Colpo di scena nella rottura tra Irama e Giulia De Lellis. Il settimanale Spy, nel numero in edicola dall’8 marzo, pubblica le foto di una nuova donna che avrebbe conquistato il cuore del cantante. La ragazza in questione si chiama Victoria Stella Dorito ed è una modella. L’incontro è avvenuto a Parigi dove i due si sarebbero concessi anche una cena presso il lussuoso Hotel Costes. Nulla di strano considerando che Irama è tornato ad essere single dopo la rottura da Giulia De Lellis se non fosse che, stando a quello che scrive Spy, la cena sarebbe avvenuta la sera precedente all’annuncio della rottura. Irama, infatti, ha confessato ai fans di essere tornato single con un post datato 5 marzo. La cena, invece, sarebbe avvenuta il 4 marzo. Tra Irama e Giulia De Lellis sarebbe spuntata un’altra donna?

Victoria Stella Doritou, chi è la nuova fiamma di Irama

Victoria Stella Doritou è giovane modella, dai capelli e dagli occhi scuri. Sguardo profondo e fisico mozzafiato, Victoria Stella è una giovane modella che sta conquistando lentamente tutti gli addetti ai lavori. Nel suo passato, Victoria ha già un fidanzato famoso. La presunta nuova fiamma di Irama, infatti, è stata fidanzata con Andrea Zelletta, attuale tronista di Uomini e Donne e a sua volta modella affermato. Irama, dunque, pesca ancora nel mondo dellla moda. Dopo la storia con una delle influencer più seguite su Instagram, tale Giulia De Lellis, ha deciso di provarci con un nome meno conosciuto al grande pubblico, ma che fa ugualmente parte del mondo dello spettacolo. Tra i due, dunque, sarà vero amore?

