Cake Star 2019 a Trieste/ In gara Pane Quotidiano, Zenzero e Cannella e Amelia Dolce

Venerdì 8 marzo, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con il reality show più dolce della televisione italiana. Damiano Carrara e Katia Follesa sono i protagonisti di una nuova puntata di Cake Star 2019, il reality che attraverso una gara di dolci porta ad eleggere la migliore pasticceria di una città. Nella puntata precedente Cake Star 2019 ha fatto tappa a Firenze dove ha vinto la Pasticceria Così di Marco e Massimo De Grazia. Questa sera, invece, Damiano Carrara e Katia Follesa giungeranno a Trieste per trovare la migiore pasticceria della città. A cercare di convincere i due giudici saranno le pasticcerie Pane Quotidiano, Zenzero e Cannella e Amelia Dolce q.b. Chi conquisterà i palato dei due esigenti giudici?

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA

Nel corso della puntata di Cake Star 2019 ambientata a Trieste verranno mostrati i luoghi più belli della città. Damiano Carrara e Katia Follesa, dopo un giro per le strade di Trieste, arriveranno nelle pasticcerie in gara per eleggere la migliore della città. La Pasticceria Pane Quotidiano è una vera istuzione in città dove è possibile trovare prodotti dolciari e salati. Il punto di forza è la genuinità degli ingredienti utilizzati e la creatività dei pasticceri. La pasticceria Zenzero e Cannella è un’altra pasticceria molto famosa in città dove la parola d’ordine è creatività. Il pasticcere, infatti, è solito chiudersi in laboratorio per inventare nuovi dolci. Riuscirà a conquistare Damiano Carrara? Infine, la pasicceria Amelia Dolce q.b. offre diversi tipi di dolci, variando spesso la proposta in base alla stagione, alla creatività della pasticciera e naturalmente alle richieste dei clienti. Sul sito della pasticceria si legge: “Tutto questo assolutamente sempre fresco, prodotto in modo completamente artigianale senza nessun tipo di preparato, con materie prime di eccellenza, organiche o di origine controllata, con frutta e verdura di stagione”. Quale sarà, dunque, la migliore pasticceria di Trieste?

LA GARA

I giudici speciali di Cake star 2019 sono Damiano Carrara e Katia Follesa a cui è affidato anche il compito di assaggiare i vari dolci dei pasticceri in gara. La gara inizia con una prima fase in cui i pasticceri di sfidano con il cabaret delle paste e il fatidico “pezzo forte” ovvero una torta che esprima al meglio il modo di lavorare della pasticceria. Solo i due migliori pasticceri riusciranno ad accedere al duello finale nel corso del quale dovranno preparare un dolce utilizzando gli ingredienti indicati da Damiano Carrara. Alla fine, sarà scelta a migliore pasticceria di Trieste che porterà a casa anche un premio in denaro di 2mila euro.



