Cake Star 2019/ Sfida tra Caramello Fondente, Pasticceria Cosi e Dolci Pensieri

Damiano Carrara e Katia Follesa tornano in onda oggi, venerdì 1° marzo, alle 21.10 su Real Time, con una nuova puntata del reality show più dolce della televisione italiana. Se, infatti, Alessandro Borghese con i suoi 4 ristoranti, gira l’Italia per cercare il migliore ristorante di una determinata zona, Damiano Carrara, ormai una star del piccolo schermo, e Katia Follesa, con Cake Star, fanno esattamente la stessa cosa cercando la migliore particceria delle città italiane. Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, Cake Star è tornato in onda con nuove puntate che hanno portato Damiano e Katia a visitare la Versilia, Genova e Bergamo. Questa sera, invece, Cake Star 2019 sarà di scena a Firenze per trovare la migliore pasticceria del capoluogo toscano.

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE DI FIRENZE IN GARA

La nuova puntata di Cake Star 2019 sarà dedicata a tre delle migliori pasticcerie di Firenze. A sfidarsi saranno la pasticceria Caramello Fondente, Pasticceria Cosi e la Pasticceria Dolci Pensieri. Caramello Fondente è gestita da Massimiliano Cassarà che dopo varie esperienze, ha deciso di lanciarsi in un’attività tutta sua seguendo i dettami di maestri come Matteo Berti, Gualtiero Marchesi e Iginio Massari. Sul sito ufficiale della pasticceria, di sè dice: “Essendo il dolce un ‘bene non necessario”, si può annoverare tra i beni di lusso; proprio per questa ragione la qualità deve essere assoluta. Potrei riassumere la mia filosofia citando Charles Fourer che nella teoria dei quattro movimenti diceva ‘Nell’eros come nella ghiottoneria, il piacere è fatto di precisione’”. La Pasticceria Così è gestita da 2 fratelli Marco e Massimo De Grazia, legati non solo dal cognome ma anche dalla passione per la pasticceria. Il lavoro si articola in quattro fasi: la colazione, il pranzo, le calde merende e Apericosi con varie specialità dolciarie e salate. La Pasticceria Dolci Pensieri, infine, è portata avanti da due donne: Gianna che ha realizzato il sogno di aprire una pasticceria tutta sua e Camilla che è la regista di tutti i dolci che vanno dalle torte alle specialità stagionali fino alla piccola pasticceria.

LA GARA

Damiano Carrara e Katia Follesa sono i giudici speciali di Cake Star 2019: Damiano giudica tutti gli aspetti di una pasticceria, dagli ingredienti alla presentazione del dolce mentre Katia rappresenta una cliente eccezionali. Le pasticcerie in gara si sfidano attraverso il cabaret delle paste e il fatidico “pezzo forte” ovvero una torta che rappresenta la loro specialità. Dei tre pasticceri in gara, solo due riusciranno a conquistare il pass per il duello finale che prevede la preparazione di un dolce utilizzando tre ingredienti principali che vengono indicati da Damiano Carrara. Al termine della gara, il vincitore, oltre a portare a casa il titolo di “miglior pasticceria della città” vince anche un premio in denaro di 2mila euro da utilizzare per migliorare la propria pasticceria.



