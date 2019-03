Tata Matilda e il grande botto/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson (8 marzo 2019)

Tata Matilda e il grande botto, commedia fantasy del 2010, andrà in onda questa sera, venerdì 8 marzo, alle ore 21.30, su Italia 1. La regista, Susanna White, è nota per aver diretto nel 2006 la miniserie televisiva Jane Eyre, per la quale ottenne una candidatura all’Emmy. Il film in oggetto annovera nel cast numerosi attori importanti: Tata Matilda, ad esempio, è Emma Thompson, il cui nome è connesso a produzioni di successo quali Io sono leggenda e alcuni capitoli della saga di Harry Potter. La signora Isabel è Maggie Gyllenhaal, che interpretò Rachel Dawes ne Il cavaliere oscuro; Agatha Docherty è Maggie Smith, a sua volta presente nei film di Harry Potter nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt. La colonna sonora è stata composta da James Newton Howard, autore di varie soundtrack tra cui quelle di Hunger Games, Biancaneve e il cacciatore e Animali fantastici e dove trovarli.

Tata Matilda e il grande botto, la trama del film

Tata Matilda e il grande botto narra la storia di Isabel Green, il cui marito è partito per la guerra e l’ha lasciata a gestire la fattoria e il negozio di famiglia. La donna è aiutata da Agatha Docherty, un’anziana signora volenterosa ma pasticciona, e dai tre figli, Norman, Megsie e Vincent Green. Al gruppo si aggiungono i due cugini dei ragazzi, Celia e Cyril, all’inizio molto altezzosi e viziati. Per fortuna una sera arriva alla fattoria Tata Matilda, che risolve un diverbio tra i giovani e impartisce una serie di utili lezioni. La Tata aiuta anche a smascherare il cognato di Isabel, Phil, che cerca di persuadere la signora Green a vendere la fattoria convincendola della morte in guerra del marito. L’obiettivo di Phil è mettere insieme un bel gruzzoletto da spendere al gioco d’azzardo. Il piano viene sventato grazie alla collaborazione di tutti, compresi i cugini Celia e Cyril. Alla fine la famiglia vorrebbe convincere Tata Matilda a restare, ma un evento felice fa capire a Norman, Megsie e Vincent di non avere più bisogno della sua presenza.

