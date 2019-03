SHADE E FEDERICA CARTA/ “Fidanzati? Solo un rapporto lavorativo”

Shade e Federica Carta dopo il grande successo riscontrato a Sanremo 2019 con “Senza farlo apposta” tornano in tv per presentare il brano nella puntata di “Amici di Maria De Filippi” in onda sabato 9 marzo 2019 in onda su Canale 5. La loro canzone è una delle più trasmesse dalle radio e il loro video-clip ha infranto i 13 milioni di views su YouTube. Numeri importanti per la coppia della canzone italiana che, dopo la hit “Irraggiungibile”, hanno deciso di partecipare insieme per la prima volta al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Attenzione però tra i due c’è solo una grande amicizia: “Tra me e Federica c’è un rapporto speciale, perché lei è una ragazza speciale” ha precisato Shade, mentre Federica ha sottolineato: “Shade piace anche a mio papà. Appena l’ha visto gli è piaciuto. E mio padre non è uno che va d’accordo con tutti, soprattutto con i ragazzi che ho attorno”,

Shade: “Con Federica Carta un rapporto lavorativo”

Nessuna love story quindi tra Shade e Federica Carta, la giovane coppia che riscuote un grandissimo successo tra i giovanissimi. “Per il nostro lavoro ci stiamo vivendo, tra noi è nata un’amicizia veramente forte” ha precisato Shade, all’anagrafe Vito Ventura, che ha poi raccontato: “Abbiamo un rapporto lavorativo e umano importante, costruttivo, che andrà avanti”. Poi il rapper ha raccontato del duetto portato a Sanremo: “il nostro è uno dei pochi duetti al mondo che non è nato a tavolino quindi non potevo immaginare un’altra persona al mio fianco per ritrovare quella stessa intesa. La canzone è nata prima dell’estate e ha subito diversi cambiamenti. E la cambierei ancora se potessi!”. Sul brano, la ex concorrente di Amici ha detto: “Sembra fatta apposta per me e sono contenta di salire per la prima volta su quel palco con lui, mi fa sentire forte”.

Federica Carta e Shade: gli impegni dopo Sanremo

Il successo di Sanremo 2019 è davvero enorme. Federica Carta e Shade con la loro “Senza farlo apposta” continuano ad infrangere record su record. Per entrambi la partecipazione alle 69esima edizione del Festival di Sanremo ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per una serie di nuovi progetti. Ecco gli impegni di Shade dopo il Festival: “per quanto riguarda il cinema, il film Bene ma non benissimo, in cui faccio un piccolo cameo, ha appena trovato una distribuzione e arriverà nelle sale presto. È una storia che porta sul grande schermo un tema come il bullismo affrontato in maniera molto originale, molto vera; Francesco Mandelli è stato molto bravo. Inoltre, dopo il festival uscirà un repack del mio album Truman con quattro canzoni nuove tra cui quella di Sanremo e poi ci saranno alcune sorprese che spero piacciano a chi già mi segue ma anche a chi magari mi ascolterà proprio all’Ariston”. Per Federica, invece, “dopo il festival uscirà un progetto discografico che non sarà un vero e proprio disco classico, con dodici o tredici tracce. Ho scritto molto in quest’anno e ho messo in questo lavoro vari brani che mi piacevano, quelli che in qualche modo mi rappresentano e mi descrivono meglio per come sono stata in questi mesi. E poi vorrei tornare presto sul palco: mi mancano davvero tanto i concerti!”.





