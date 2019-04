Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma/ Su Italia 1 il film (1 aprile 2019)

Lunedì 1° aprile alle ore 21.25, Italia 1 trasmetterà un autentico classico appartenente ad una saga che ha segnato la storia del cinema fantascientifico. Stiamo parlando di Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma, quarto titolo cinematografico della lunga serie di Guerre Stellari. Realizzato nel 1999 negli Stati Uniti, il film nasce da un soggetto e da una sceneggiatura curati dal grande George Lucas. Quest’ultimo si è occupato anche del primo Star Wars, risalente al lontano 1977, e dei due titoli successivi a quello presentato, ossia L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Tra le altre pellicole da lui dirette, vanno citate L’uomo che fuggì dal futuro e American Graffiti. Protagonista principale è il performer originario dell’Irlanda del Nord Liam Neeson, candidato all’Oscar come miglior attore per Schindler’s List – La lista di Schindler e visto anche in Suspect – Presunto colpevole, I miserabili e Batman Begins. È affiancato dallo scozzese Ewan McGregor, famoso per Trainspotting, Moulin Rouge, Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto e Angeli e demoni. Presente anche l’americana di origine israeliana Natalie Portman, che per tre volte ha sfiorato l’Oscar per Closer, Il cigno nero e Jackie. Nel cast anche Jake Lloyd, Pernilla August, Ian McDiarmid, Oliver Ford Davies e Hugh Quarshie.

Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma. Prodotto da Lucasfilm e distribuito dalla 20th Century Fox, Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma punta su una trama capace di catturare l’attenzione del pubblico. Il film si apre con la protesta della Federazione dei Mercanti contro il pianeta Naboo. Il Maestro Jedi Qui-Gon e il suo apprendista Obi-Wan Kenobi vengono invitati ad aprire i negoziati, ma il temibile Darth Sidious ha lo scopo di uccidere i Jedi, che riescono a scappare e a rifugiarsi su Naboo. Dopo aver salvato la regina di Naboo Amidala, i Jedi scappano dal pianeta ma la loro navicella viene danneggiata e i due sono costretti a ripiegare su Tatooine, altro pianeta desertico. Durante le riparazioni, conoscono il talentuoso schiavo Anakin Skywalker e lo considerano il prescelto dei Jedi. Lo aggiungono al gruppo e Qui-Gon sfida l’apprendista di Sidious Darth Maul ed è costretto a scappare senza sconfiggerlo. I Jedi portano Amidala a Coruscant per difendere il proprio popolo, ma con scarsi risultati. Qui-Gon vuole addestrare Anakin, che però rischia di essere vulnerabile al Lato Oscuro della Forza al quale hanno preso parte i Sith. Inizia una cruenta battaglia contro la temibile Federazione dei Mercanti, con Anakin che sconfigge un esercito di droidi. Darth Maul ferisce a morte Qui-Gon, ma viene tagliato in due parti da Obi-Wan, promosso dal Maestro Yoda come Cavaliere Jedi e pronto ad addestrare Anakin.

Il trailer del film Star Wars Episodio I





© RIPRODUZIONE RISERVATA