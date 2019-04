Alice in the Wonderland/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi, 10 aprile)

Alice in the Wonderland, film di fantasia che ha davvero colpi di scena degni di un thriller. Questa pellicola esce nelle sale ed è distribuita da Walt Disney distributions, per la regia di Tim Burton, un film davvero entusiasmante, che promette di dare la possibilità a grandi e piccini di sognare in un mondo fatto di fantascienza. Tra gli attori del cast non è possibile far passare inosservato il lavoro di Jonny Depp nell’interpretazione del cappellaio matto, un vero e proprio capolavoro che in tanti hanno apprezzato. Una serata da non perdere quella di Italia 1 il 10 aprile alle 21.30. Questo film non passa inosservato anche per il grande lavoro tecnologico che è stato fatto per realizzarlo. La maggior parte delle scene contiene dei momenti di live action che sono davvero molto interessanti anche dal punto di vista tecnico dei lavori che si sono realizzati. Le riprese sono finite nel 2010 ma si sono protratte per un anno viste le difficoltà nel fare questo tipo di film.

Clicca qui per il trailer del film

Alice in the Wonderland, la trama del film

Diamo un’occhiata alla trama di Alice in the Wonderland. Alice non è più la bambina che era andata nel paese delle meraviglie, ormai è una ragazza di 19 anni, che non ricorda quello che ha vissuto nel suo passato, anzi la notte fa strani sogni, che capirà essere come flash che ricordano il mondo incantato che ha vissuto nella sua infanzia. Per quanto riguarda poi il fatto di capire lp farà solo a fine del film, per ora li considera solamente strani sogni. Nella vita reale viene a mancare il padre che tanto amava. Per lei il futuro pare segnato è infatti chiamata in sposa da un suo pretendente un certo principe indiano che a malapena conosce. Una sera lui le chiede ufficialmente di sposarlo, ma lei presa dal panico scappa lasciando tutti senza fiato. Uscita dalla sala incontra uno strano personaggio, un coniglio bianco che la invoglia a seguirlo, lei lo fa e si ritrova davanti ad un tronco dove lui si butta in una sorta di buco nero. Alice si sporge e cade in questo buco, un vortice lunghissimo, ed approda in una stanza con una piccola porticina. Possiamo dire che l’inizio di svolge proprio come il romanzo, con la differenza che Alice non è più una bambina e quindi nel suo mondo incantato provoca delle reazioni di sconvolgimento, nessuno infatti la riconosce e viene anche trattata con disprezzo e pochi credono sia realmente lei. Altro problema è che deve salvare la foresta dalla regina di cuori che sta cercando di uccidere i suoi amici d’infanzia. Inizia cosi una battaglia dove tornano a lei tutti i personaggi dei suoi sogni, capisce che sono tutti quelli che aveva trovato e mai capito chi fossero nei sogni. Quando torna alla realtà decide di rifiutare la proposta di matrimonio, e il padre del marito mancato la prende comunque a lavorare con se. I lavori proseguono e le persone che trovano strana Alice sono tante, ma lei è molto più serena perché ha dato una spiegazione a molti dei suoi dubbi.

Il trailer del film Alice in the Wonderland





© RIPRODUZIONE RISERVATA