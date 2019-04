IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni 10 aprile 2019: un documento nasconde la verità?

IL MOLO ROSSO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie tv spagnola Il molo rosso, in prima visione. Saranno il terzo ed il quarto. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alejandra (Verónica Sánchez) viene convocata in obitorio per riconoscere il corpo del marito: secondo la Polizia, si sarebbe suicidato vicino al molo di L’Albufera. Alex non capisce. Era sicura che il marito si trovasse altrove, ma si dovrà arrendere all’evidenza della sua morte. Incontra poi l’amica Katia (Marta Milans) e le racconta tutto, compresa l’ultima volta in cui ha visto il marito. Ora si pente di avergli solo fatto un appunto sulla cravatta che indossava quella mattina. Nel passato, Oscar (Alvaro Morte) ed un’altra donna sono felici ed innamoratissimi, mentre si trovano in spiaggia a scambiarsi effusioni. Nel presente, la madre di Alex cerca di occuparsi dei preparativi per il funerale. La donna però è tormentata dal ricordo del suo Oscar e dell’ultima volta che le ha detto che stava per partire. Non comprende perché abbia fatto un gesto del genere e la tormenta non sapere che cosa sia successo davvero. Grazie alla Polizia, si scopre che Oscar aveva un altro cellulare: all’interno è presente un video in cui bacia un’altra donna. Nel passato, Alex conclude la vendita di un grattacielo e Oscar le chiede se vuole allargare la famiglia. L’altra donna lo raggiunge poco dopo, pentita del litigio appena avuto. Nel presente, Alex decide di incontrare l’amante del marito per avvisarla della tragedia, contro il parere delle amiche. Si trova però di fronte ad una donna distrutta che stava con Oscar da otto anni, a sua insaputa. Per questo decide di non dire a Veronica (Irene Arcos) la verità sul proprio nome.

Nel passato, Oscar fa un bagno al mare e due ragazzi gli rubano tutto, lasciandolo nudo. Incontra così Veronica, di passaggio nel parcheggio balneare e gli offre un passaggio. Lo invita quindi a casa propria, dove rimangono fino a sera. Solo alla fine Veronica svela di sapere come aprire la portiera della sua auto senza chiavi e persino metterla in moto. Nel presente, Alex ritorna dalle amiche che ha lasciato lungo la strada e si mostra stranamente sorridente. Nei giorni successivi però fa delle approfondite ricerche per scoprire tutto sulla donna, il loro rapporto e come le due relazioni si siano incrociate. Nonostante Katia le suggerisca di lasciare perdere tutto, Alex non riesce a togliersi dalla testa i suoi dubbi. Intanto, la madre decide di sfruttare quanto accaduto ad Alejandra per scrivere il suo nuovo libro. Nel passato, Oscar continua a frequentare di nascosto Veronica. Inizia però a pentirsi di tutto e propone ad Alex di trasferirsi in un altro Paese. Nel presente, Alejandra decide di rivedere Veronica per scoprire come fosse la sua vita con Oscar e realizza che i due avevano anche una figlia. Nel passato, qualcuno simula il suicidio di Oscar.

IL MOLO ROSSO ANTICIPAZIONI DEL 10 APRILE 2019

EPISODIO 3 – Conrado riesce a convincere Alejandra che ha bisogno di andare in terapia e condividere tutto con un gruppo di parenti legati a morti per suicidio. In cambio della sua promessa, il Tenente accetta di non dire nulla del fatto che si sia spacciata per Martina solo per avvicinarsi a Veronica. L’obbiettivo della donna è scoprire infatti che cosa abbia visto il marito in lei, perché se ne sia innamorato e soprattutto che cosa lo abbia spinto a togliersi la vita. Ancora una volta però realizzerà che ci sono altre sorprese che la attendono.

EPISODIO 4 – Alex sta cambiando lentamente: tenta di sedurre Vincent, uno sconosciuto incontrato al mare dopo il lavoro. Seguendo il suo istinto, cerca di ottenere qualcosa di più da lui, forse rievocando quanto potrebbe essere accaduto fra Oscar e Veronica all’inizio della loro storia. Intanto continua a chiedersi che cosa abbia provocato la morte del marito e sospetta che in realtà non si tratti di suicidio. Rovistando fra i documenti di Oscar, Alejandra troverà dei documenti che potrebbero stravolgere tutte le sue certezze.



