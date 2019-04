Nadia Toffa mette in vendita i suoi quadri/ Fan infuriati per il prezzo elevato!

Nadia Toffa sempre attiva sui social, ma questa volta è finita nella bufera: colpa dei suoi… quadri. La conduttrice de Le Iene ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di sue opere, dando la possibilità ai fans di poterli acquistare mandando una e-mail ad un indirizzo da lei indicato. Ma le sue parole hanno scatenato l’ira di molti utenti per il prezzo: per ricevere un dipinto di Nadia Toffa è necessario inviare un bonifico di 7 mila euro, come evidenzia Che Donna. Una cifra enorme che ha acceso le polemiche, con tanto di richiesta di spiegazioni, con la Toffa che ieri ha rotto il silenzio sul caso: «Buongiorno! Non mi sono nemmeno pettinata, scusate! Sono impresentabile. Spero di non sconvolgere nessuno. Un grazie a chi ha voluto un mio quadro. De gustibus, a me piacciono; sono contenta siano piaciuti anche a qualcuno di voi. Vi strapazzo di coccole e vi auguro una giornata spettinata».

NADIA TOFFA NELLA BUFERA

Il post pubblicato su Instagram dalla conduttrice e inviata de Le Iene ha attirato numerose repliche, non tutte propriamente di fans. Sono numerose le critiche ricevute per le cifre circolate per avere un suo quadro e c’è chi le ha fatto notare: «Quadri osceni,sembrano fatti all’asilo ,7000 euro? Questa l ho appena letta! Nadia non ha fatto caduta di stile, fa i suoi affari. Gli strani siete voi che comprate certe cianfrusaglie, solo perchè invece di lavorare in banca lavora in tv… tutto con grande rispetto,vper me non ha niente al di sopra di nessuno,una donna qualunque, con problemi che hanno in tantissimi…», «Cara Nadia non è una questione di gusti è questione di tasca! 7000€? Vero o non vero?», «7000 euro sono veramente tanti. Sinceramente ti ho sempre difesa e appoggiata, ma stavolta non me la sento proprio. La mercificazione è quanto di più odio. E anche se tu avessi deciso di dare i proventi in beneficenza non approvo, a causa della cifra esosa», questi sono solo alcuni dei commenti presenti sotto il post su Instagram.





