Sandra Milo/ “Mia figlia Azzurra? Viva per un miracolo riconosciuto dalla Chiesa!”

Sandra Milo a 86 anni dimostra di essere ancora il simbolo della femminilità, l’icona più intrepida del panorama cinematografico del nostro belpaese. Musa ispiratrice di molti registi, tra cui Roberto Rossellini e Federico Fellini, rappresenta una vera e propria manifestazione di sensualità. Dolce ma allo stesso tempo molto grintosa, tutto quello che ha ottenuto, è stato in grado di conquistarlo da sola. Intervistata da Diva e Donna, si è raccontata parlando di amore: “L’amore va dato, non bisogna essere avari di sé stessi, altrimenti si è infelici. lo amo, tu ami, voce del verbo credere. È questo che conta nella vita. Ho lasciato il cinema tante volte e solo per amore, agli uomini bisogna dedicare tempo. Ora punto soltanto ai miei figli. Ciro, che è sposato e mi ha dato un potino fantastico; Deborah che lavora in Rai; e Azzurra, che vive con me. Ho rinunciato a molti film per loro, ma sono cresciuti bene”.

Sandra Milo: dal miracolo della figlia a Federico Fellini

Proprio la figlia Azzurra è viva per un miracolo riconosciuto pure dalla Chiesa. “Ero ricoverata nella clinica Santo Volto di Roma e stavo partorendo. “La bimba è morta”, gridarono i medici, dopo aver tentato ogni tipo di rianimazione. Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggi via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”. Poi come sempre, la nostra Sandra Milo ha dedicato un pensiero al suo grande amore Federico Fellini. “Aveva un grande carisma, era stravagante, unico. Era molto amato e con le donne aveva successo, ma una volta le mogli non si lasciavano. Aveva sposato Giulietta Masina, non solo una grande attrice: di lei gli piaceva questo suo fare borghese, pronta ad andare anche in cucina per fare i tortellini”. In ultimo Sandrocchia, ha parlato anche di ciò che detesta: “La cattiveria e la stupidità. Ho imparato ad avere le idee sempre chiare e le porto avanti”.

