Serena Grandi/ “Il tumore al seno? La Madonna di Lourdes mi ha protetto!”

Serena Grandi può tirare un sospiro di sollievo. Dopo l’intervento al seno per un tumore, l’attrice romagnola si sta sottoponendo a un ciclo di radioterapia. “Sono come l’araba fenice: ogni tanto cerco qualche scusa per rimanere a casa e per non vedere nessuno pensando di essere malata, ma la realtà è ben diversa”, racconta l’ex gieffina raggiunta tra le pagine del settimanale Nuovo. “Voglio sentirmi una persona normale”, afferma, aggiungendo di stare benissimo. “È vero che ho avuto un periodo in cui sono stata malata, ma il tumore adesso non c’è più. Sono stata fortunata ad aver avuto bravi medici”, spiega ancora la Grandi, che ammette di aver avuto moltissima paura di morire. “Ho vissuto attimi in cui pensavo di non farcela…”. Nonostante il tumore sia andato via, lei continua ugualmente a curarsi tutti i giorni e da quattro settimane si sottopone alla terapia. Dopo questa terribile esperienza, Serena confida la sua volontà di diffondere il messaggio della prevenzione perché salva la vita.

Serena Grandi dopo il tumore al seno: “lo rifarò questa estate!”

“Molte donne mi fermano per strada e mi confidano di essere state operate nel mio stesso periodo. Ecco, voglio dire a tutte di prestare molta attenzione ai segnali del corpo”, racconta ancora Serena Grandi. Durante questo periodo molto brutto, ha avuto un ruolo importantissimo anche la sua fede: “Si, prego molto. Ho una gran devozione per la Madonna di Lourdes, sono sicura che mi abbia protetto lungo questo difficile cammino”. Nonostante il lifting al seno nel 2018, non si era scoperto il tumore: “II carcinoma era subdolo. non si vedeva né con le ecografie né con le mammografie. In seguito, in un altro ospedale, ho avuto la fortuna di incontrare medici e ricercatori che sono andati a fondo. Hanno fatto tanti esami, risonanze magnetiche e hanno prelevato parte del tessuto facendo una biopsia”. Prima dell’estate, pensa anche di fare la ricostruzione al seno: “L’ho già organizzato e, appena ne avrò l’occasione, lo rifarò”. Per stare vicino al figlio Edoardo Ercole, tra i suoi progetti c’è quello di trasferirsi a Milano. “Sì, sia per avvicinarmi a mio figlio sia per essere più presente vicino agli studi televisivi per il lavoro. Gli spostamenti da Rimini per me diventano sempre più faticosi”.

