Maurizio Costanzo Show/ Speciale: Gerry Scotti, Carlo Conti e Paolo Bonolis ospiti

Appuntamento davvero da non perdere quello del Maurizio Costanzo Show in onda oggi, nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Replicando il successo de “I tre tenori” quando con il giornalista romano erano presenti sul palcoscenico Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, ci saranno oggi, altri tre importanti conduttori dell’attuale panorama televisivo italiano. Per questo motivo, vedremo in teatro: Gerry Scotti, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Il celebre talk show vedrà insieme a Maurizio Costanzo alla conduzione anche Enrico Mentana, attuale direttore del TG de La7. Il 29 novembre del 1998, più di 20 anni fa, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello “i tre tenori” furono protagonisti assoluti di una puntata eccezionale in cui Costanzo, sempre con l’aiuto di Enrico Mentana, ripercorreva la vita privata e la spumeggiante carriera dei tre pionieri della televisione italiana. In un certo senso, Scotti, Conti e Bonolis, sono in assoluto coloro che più si avvicinano ad una conduzione professionale e unica come era stata la loro.

Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni

Il nuovo appuntamento de Il Maurizio Costanzo Show in onda oggi, giovedì 11 aprile nella seconda serata di Canale 5, coinvolgerà in pubblico in teatro ma anche quello da casa. Lo spettacolo proposto infatti, sarà assolutamente degno di nota, segnando uno spaccato televisivo davvero unico nel suo genere. “Cosa ruberei a Carlo Conti? Forse mi riprenderei ‘La Corrida’ e la riporterei su Canale 5 ma non sarebbe un furto, perché io la conducevo prima di lui – ha confidato Gerry Scotti – A Paolo Bonolis invece invidio ‘Il senso della vita’, una trasmissione che mi è sempre piaciuta moltissimo”. Carlo Conti invece, ha affermato di stare bene in Rai e sul Festival di Sanremo ancora non sa nulla. Paolo Bonolis in ultimo, proprio sulla kermesse musicale più famosa d’Italia ha confidato: “Sanremo al momento non lo rifarei. Ho già detto che per me servirebbe una sede che renda possibile modernizzarlo”.

