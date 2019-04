Amber Heard Vs Johnny Depp/ “Ha abusato di me per anni, temevo mi uccidesse”

Sembra ormai una soap che non avrà mai fine quella che lega Amber Heard e Johnny Depp e più passa il tempo e più la questione diventa scottante e ricca di dettagli che se confermati avrebbero davvero del sadico. Ancora una volta sono i media americani a mettere mano sui documenti processuali dello scontro che vede da una parte Amber Heard e dall’altra Johnny Depp che ha accusato la sua ex di diffamazione. Proprio per difendersi da tali accuse l’attrice non solo ha confermato le presunte violenze subite ma è andata più a fondo parlando di mesi e mesi di scontri, molestie e abusi. Secondo Amber Heard il suo ex ha agito molto spesso alterato dall’abuso di alcool e droghe parlando, secondo quanto riporta Variety, di un vero e proprio “Mostro”. E’ così che la Heard etichetta il suo ex nei suoi racconti in cui cita episodi precisi di violenza fisica e non solo. In particolare, nel suo racconto relativo a dicembre del 2015, l’attrice rivela di essere stata presa per i capelli e per la gola per poi essere minacciata di morte.

LE RIVELAZIONI DI AMBER HEARD

Proprio quella volta, Depp in preda alla furia non solo l’ha presa a pugni in testa ma avrebbe addirittura rotto il telaio del letto: “Temevo che Johnny fosse in uno stato alterato e fosse inconsapevole del danno che stava facendo, e che potesse davvero uccidermi, per un po’ non ho nemmeno respirato per la pausa”. I due a quel tempo stavano insieme già da tre anni da quando, nel 2012, si erano conosciuti sul set di “The Rum Diary”. La stessa attrice avrebbe confermato che la dipendenza del suo compagno iniziò un anno dopo e tutto cambiò ma nonostante tutto, nel febbraio del 2015 lo sposò credendo alle sue promesse: “Gli ho dato fiducia, ero innamorata ed ho sbagliato”. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attrice porti ancora sul suo corpo le cicatrici su braccia e piedi, come andrà a finire questo scontro in Tribunale?

