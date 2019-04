Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ L’amore dopo il divorzio con Patrizia Grosso

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti? Il conduttore televisivo dopo il divorzio da Patrizia Grosso ha nuovamente trovato l’amore grazie all’architetto: i due si conoscevano già da prima del matrimonio con l’ex moglie, ma solo dopo la separazione sono diventati compagni di vita. Gabriella, 51enne, è anche lei reduce da un matrimonio, dal quale sono nati due figli, e grazie ai rispettivi primogeniti ha ritrovato il volto di Chi vuol essere milionario?: Edoardo e Beatrice frequentavano la stessa scuola a Milano e da cosa nasce cosa… Ecco le parole di Gerry Scotti in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Chi: «Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto».

GABRIELLA PERINO, CHI E’ LA COMPAGNA DI GERRY SCOTTI

Una storia d’amore iniziata nel 2004 e che continua fino ai giorni nostri: Gerry Scotti ha ritrovato l’amore e la serenità con Gabriella Perino, entrambi reduci da un divorzio doloroso ma pronti a tornare a credere nei sentimenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha rivelato alcuni retroscena del suo rapporto con la Perino: «Gabriella mi dice che sono pedante, io penso di essere solo un po’ pesante, in tutti i sensi… Si lamenta perché quando torno a casa dal lavoro sono taciturno. Ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile…Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo ad imporre ad altri le mie regole. Romantico? Detesto le celebrazioni obbligate, ma per il suo compleanno mi piace organizzare sorprese».

