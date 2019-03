Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni ultima puntata: chi vincerà il milione?

Giovedì 14 febbraio, in prima serata su canale 5, Gerry Scotti conduce il quarto ed ultimo appuntamento di questo nuovo ciclo di puntate di Chi vuol essere milionario?, il game show che, nonostante abbia debuttato sui teleschermi italiani ben vent’anni fa, continua ad essere il quiz più amato da pubblico italiano. Per festeggiare il ventesimo anniversario della messa in onda della prima puntata, Mediaset ha deciso di tirare fuori dal cilindro Chi vuol essere milionario lo scorso dicembre regalando al pubblico di canale 5 quattro nuove puntate. Il successo è stato talmente grande che il game show condotto da Gerry Scotti è poi tornato in onda prima a gennaio con altri quattro, nuovi appuntamenti e poi dalla fine di febbraio fino ad oggi. Purtroppo, però, nessun concorrente è riuscito a portare a casa il milione di euro che Gerry Scotti spera di regaare in quest’ultima puntata. Ci riuscirà?

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?, GERRY SCOTTI FIRMERA’ L’ASSEGNO DA UN MILIONE DI EURO?

La cifra più alta vinta in questo nuovo ciclo di Chi vuol essere milionario? è stata 150mila euro. Dopo Alessio Ciani che ha portato a casa la fatidica cifra nella puntata in onda i 28 febbraio, anche nella scorsa puntata, Gerry Scotti ha firmato il medesimo assegno. Lo scorso appuntamento è iniziato con la psichiatra Rita Santacroce che ha portato a casa 30.000 euro. Più coraggioso è stato il concorrente successivo: Mahfouz Latiff, ventinovenne proveniente da Milano, di professione dottore. Con grande coraggio, ha risposto a tutte le domande che gli ha fatto Gerry Scotti riuscendo a portare a casa 150mila euro. Se avesse avuto un pizzico di coraggio in più avrebbe potuto strappare al conduttore anche l’assegno da 300mila euro. La domanda che valeva tale cifra era: “Quale pellicola vinse l’Oscar nel marzo 1992 come “Miglior Film”? Schindler’s List, Il silenzio degli innocenti, Balla coi lupi e Forrest Gump“. Il dottore non se l’è sentita di rischiare e si è fermato a 150.000 euro. Gerry Scotti, però, dopo aver accolto la sua richiesta di fermarsi, gli ha chiesto di rispondere ugualmente: il dottore ha puntato su Il silenzio degli innocenti. Se avesse rischiato avrebbe vinto 300mila euro perchè era la risposta giusta. Il milione di euro, dunque, è ancora in cima alla piramide: sarà vinto questa sera? Come sempre, anche nell’ultimo appuntamento, i concorrenti avranno a disposizione quattro aiuti: “50 e 50”, “Chiedilo al pubblico”, “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio”.

