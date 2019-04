La Corrida 2019, 4a puntata/ Nuovi dilettanti allo sbaraglio: chi vincerà?

Venerdì 12 aprile, in prima serata su Raiuno, quarto appuntamento con La Corrida, il primo talent show people della televisione italiana, nato da un’idea di Corrado e Riccardo Mantoni. I primi tre appuntamenti della trasmissione condotta da Carlo Conti, affiancato dalla bellissima Ludovica Caramis, hanno confermato il grande affetto che il pubblico nutre per la storica trasmissione che, pur non cambiando mai restando fedee a’idea originae, continua a regaare tanto divertimento non solo al pubbico presente in studio, ma anche ai telespettatori. I grandi protagonisti della trasmissione restano i concorrenti ovvero impiegati, operai, professionisti, casalinghe, studenti e tanti altri che, per una sera, si trasformano in artisti portando sul palco de La Corrida il proprio talento musicale, teatrale o ballerino.

LA CORRIDA 2019: LE EMOZIONI DEI PRIMI APPUNTAMENTI

Non solo risate, ma anche emozioni per il pubblico de La Corrida come quelle che, la scorsa settimana, ha regalato il triestino Gabriele Greco, che si è esibito suonando la chitarra con la tecnica del fingerpicking e lanciando un messaggio contro la violenza attraverso la scritta incisa sullo strumento musicale “no war, no racism, no violence, no prejudice”. Emozioni che ha regalato anche il vincitore della seconda puntata de La Corrida, Antonio Rustighi che, sul palco della trasmissione ha incantato tutti cantando il brano “Natural Woman” di Aretha Franklin” e riscattando il suo passato doloroso a causa dell’obesità con cui ha dovuto combattere. Quali saranno, invece, i dilettanti allo sbaraglio che si esibiranno questa sera?

I DILETTANTI ALLO SBARAGIO DELLA QUARTA PUNTATA

Ballerini, cantanti, imitatori, attori, poeti, acrobati, maghi e tanti altri artisti saranno i protagonisti della quarta puntata de La Corrida 2019. Piccoli sketch che strapperanno un sorriso ai telespettatori e che saranno giudicati dal pubbico in studio che, potrà esprimere la propria approvazione o il proprio disappunto appena il semaforo diventerà verde. Il concorrente che riceverà la maggior parte degli applausi porterà a casa la vittoria. Ogni esibizione, naturalmente, sarà accompagnata dall’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche questa sera, infine, ci sarà il tradizionale balletto del pubblico coreografato da Fabrizio Mainini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA