Margherita Granbassi a Vieni da me/ “Valentina Vezzali? Quando ho vinto l’oro…”

Margherita Granbassi è stata una delle atlete più importanti dello sport italia che, dopo aver lasciato la scherma, ha deciso di tuffarsi nel mondo dello spettacolo diventando la conduttrice di Top – Tutto quanto fa tendenza, il programma che va in onda ogni sabato, dopo Ballando con le stelle. Margherita Granbassi è la protagonista dell’intervista con le emoticon. Si passa da Valentina Vezzali, collega e amica. “Mia compagna di squadra, ma soprattutto grande avversaria non solo mia, ma di tutte le sportive del mondo. Io sono riuscita a batterla solo una volta anche se è stata una volta molto importante. Senza di lei avrei vinto molto di più” – ricorda oggi Margherita Granbassi che, poi, sulla medaglia d’oro vinta proprio contro Valentina Vezzali, aggiunge – “Valentina era una vincente di mentalità e quindi perdere non le piaceva per niente e quindi quel giorno non ci siamo dette molte cose”.

MARGHERITA GRANBASSI: “LA MIA MEDAGLIA PIU’ IMPORTANTE E’ MIA FIGLIA ELEONORA”

Margherita Granbassi ha avuto una carriera sportiva che le ha regalato grandi soddisfazioni, ma oggi, l’ex ateta, è sicura che la medaglia più bella è quella che ha vinto quattro anni fa quando è nata sua figlia, Eleonora. “Ha quattro anni ed è una meraviglia, altro che medaglie”, dice mamma Margherita che, dopo aver lasciato lo sport, si è anche dedicata al ballo partecipando come concorrente a Ballando con le stelle. Un’esperienza che l’ha fatta molto soffrire soprattutto per i giudizi dei giudici, in primis di Mariotto. “Io non sono molto permalosa. I voti negativi mi stimolavano, però, secondo me Mariotto è un po’ troppo cattivo e lo riscontro in tutte le edizioni di Ballando ed è stato il primo, se non sbaglio, a dare degli zeri fortunatamente non a me. Secondo me, però, lo zero non dovrebbe essere dato a nessuno anche perchè di fronte hai delle persone che si mettono in gioco in un campo che non è il loro quindi per una volta, a Mariotto dico taci”.

